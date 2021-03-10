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Затонувший возле Одессы танкер Делфи

Владельцев затонувшего танкера "Делфи" обязали выплатить более 97 тысяч долларов

© Sputnik
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20210310/33928085/vladeltsev-zatonuvshego-tankera-delfi-obyazali-vyplatit-bolee-97-tysyach-dollarov.html

Суд Одесской области вынес решение о взыскании с компании-владельца судна "Делфи" крупной суммы штрафа.

КИШИНЕВ, 10 мар - Sputnik. Хозяйственный суд Одесской области решил взыскать в пользу госпредприятия "Администрация морских портов Украины" более 2,7 миллиона гривен (более 97,4 тысячи долларов) с компании Mister Drake PC, которая является собственником затонувшего возле Одессы танкера "Делфи".

Танкер Делфи под флагом Молдовы на мели у побережья Одессы во время сильного шторма.
© Sputnik / Стрингер
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По данным агентства УНИАН, суд удовлетворил в полном объеме иск госпредприятия "Администрация морских портов Украины" к компании-собственнику танкера о взыскании более 2,7 миллиона гривен (более 97,4 тысячи долларов), связанных с крушением судна. В эту сумму истец включил расходы, которые ему пришлось понести в связи с ликвидацией последствий крушения.

В конце ноября 2019 года танкер "Делфи" под флагом Молдовы сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма. Как сообщило украинское интернет-издание "Думская", танкер сел на мель в ночь на 22 ноября, на борту был экипаж из трех человек. В морском агентстве Молдовы заявили, что танкер "Делфи" был лишен права ходить под флагом республики больше года до происшествия.

Затонувшее судно убрали с пляжа Одессы в сентябре 2020 года спустя почти год после того, как оно село на мель.

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