Видео: учебный перехват – МиГ-31 показал себя на учениях в Арктике

Российские истребители МиГ-31 во время учений в Арктике показали операцию по успешному перехвату самолета-нарушителя.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. В ходе арктических учений тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31БМ совершил перехват самолета-нарушителя условного противника. По заданию перехваченный самолет пытался прорваться в воздушное пространство России на большой высоте и сверхзвуке, в его роли выступил второй МиГ-31.

Об успешном совершении перехвата сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

"Экипажи истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые несут дежурство по противовоздушной обороне на Чукотке, провели за полярным кругом учения по перехвату самолета-нарушителя границы Российской Федерации в воздушном пространстве", – сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что на перехват цели с аэродрома Анадырь был поднят дежурный МиГ-31БМ вместе с наземными радарами, обнаруживший условного противника. После захвата цели летчики выполнили электронные пуски ракет "воздух - воздух" большой дальности, пишет РИА Новости.

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации ТОФ заступили на боевое дежурство на аэродроме Анадырь для усиления группировки авиации в арктической зоне с 1 декабря 2020 года.

Дальний истребитель перехватчик МиГ-31БМ имеет максимальную скорость 3000 километров в час, максимальный потолок - до 30 километров, экипаж самолета состоит из двух человек. Истребитель способен перехватывать крылатые ракеты.

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