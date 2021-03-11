Пока все спали: Трамп в образе Будды, модель за 80 и смертоносный год

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Статуя Дональда Трампа в образе Будды стала хитом продаж на китайской платформе Taobao.

Конечно, взрывной характер самого Трампа имеет мало общего с истинно буддистским поведением. Зато теперь, после переезда из Белого дома на ранчо во Флориде, у него появилось больше времени на медитацию и созерцание, о чем и говорит поза скульптуры, пишет The Guardian. По задумке автора, такая скульптура символизируют новый этап жизни Трампа.

Chinese entrepreneur sells pensive Donald Trump Buddha statue https://t.co/9F5SXI7llx — The Guardian (@guardian) March 10, 2021

Изображение Трампа-Будды стало очень популярным, хоть автор и не мелочится: маленькая статуя – около 160 см в высоту – обойдется покупателям в 1000 юаней (это 150 долларов), а большая – высотой чуть выше 4,5 метра – уже в 4000 юаней, то есть 610 долларов.

Продавцу из города Сямынь провинции Фуцзянь уже удалось продать несколько десятков арт-объектов с изображением бывшего президента США

Моделью итальянского Vogue стала 83-летняя пенсионерка из Челябинска

Фотография 83-летней жительницы Челябинска Лидии Константиновны Тучковой попала в онлайн-версию итальянского Vogue. Фотограф, которая провела фотосессию Лидии Константиновны в окружении ее семьи, попросила разрешения на публикацию фото и была сама приятно удивлена, когда итальянский Vogue разместил фотографию Лидии Константиновны на своем интернет-ресурсе.

"Мы никак не ожидали, что фото нашей бабули опубликуют в таком популярном журнале, пусть и в электронной его версии. Бабушка всю фотосессию переживала: "Ой, я такая старенькая", а мы хотели показать, что женственность, она с возрастом не проходит, и красота тоже", – рассказала внучка Лидии Константиновны.

Женщина пять недель боролась с коронавирусом, побывала в реанимации и наконец выздоровела. Снимок был сделан в знак окончательной победы над болезнью, а фотограф решила его отправить в издание накануне 8 марта.

Самый смертоносный год

По информации американской Politico самым смертоносным в истории США был 2020 год. Об этом газета сообщает со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Согласно данным, в США в 2020 году умерли более трех миллионов человек, коронавирус стал третьей по частоте причиной смерти после сердечных заболеваний и рака. Отмечается, что COVID-19 привел к росту смертности в США на 15%.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 117 миллионов.

По данным на утро 10 марта, число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 117 980 987. Из них 2 618 490 человека скончалось. На первой строчке по числу инфицированных - США (29 150 068). Следом идут Индия (11 262 707) и Бразилия (11 202 415).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (4 302 726), Великобритания (4 247 879), Франция (4 022 400), Испания (3 178 442), Италия (3 123 368), Турция (2 821 943) и Германия (2 532 855).

На Украине, согласно данным института, всего был выявлен 1 465 265 случаев заражения, в Румынии - 840 116, в Молдове - 198 228.

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