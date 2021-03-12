Пока все спали: демарш Евровидения, инцидент на границе и новый британский штамм

Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Организаторы Евровидения потребовали от Белоруссии заменить песню, которая будет представлять страну на конкурсе. По мнению организаторов, композиция "Я научу тебя" группы "Галасы ЗМеста" ставит "под сомнение неполитический характер конкурса". Ее уже удалили с YouTube-канала Евровидения, сообщает РИА Новости.

"Мы проинформировали телеканал BTRC, который отвечает за участие Белоруссии в Евровидении, что песня в ее нынешнем виде не имеет права участвовать в конкурсе", — говорится в заявлении Европейского вещательного союза.

В случае если Минск не представит соответствующую правилам песню, то его дисквалифицируют.

Тем временем лидер группы "Галасы ЗМеста" Дмитрий Бутаков заявил, что после этих требований может сам отказаться от участия в мероприятии.

Граница на замке

Гражданин Украины был задержан при попытке пересечь молдавско-украинскую границу в обход пункта пропуска. При задержании он заявил, что совершить правонарушение его заставили ограничения, введенные в условиях пандемии.

В четверг на Бричанском участке государственной границы Молдовы с помощью стационарной системы наблюдения пограничной полицией был замечен человек, пытавшийся нелегально пересечь границу.

Оперативная группа задержала нарушителя, им оказался 27-летний гражданин Украины. При допросе он сообщил, что из-за новых правил пересечения государственной границы в условиях пандемии COVID-19 ему пришлось нарушить закон, чтобы добраться до Украины.

В настоящее время ведется расследование дела в части совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 362 Уголовного кодекса Республики Молдова.

Новый британский штамм

Еще один вариант коронавируса выявлен в Великобритании. Об этом сообщило местное управление по охране общественного здоровья.

"Новый вариант VUI-202103/01 был назван VUI 4 марта, после того как два случая были выявлены на юго-востоке Англии у людей, недавно прибывших с Антигуа", – цитирует сообщение РИА Новости.

В управлении также отметили, что выявление контактов завершено и никаких дополнительных случаев заражения на данный момент не обнаружено.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 118 миллионов.

На утро 12 марта число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 118 455 993. Из них 2 628 543 человека скончалось. На первой строчке по числу инфицированных - США (29 214 421). Следом идут Индия (11 285 561) и Бразилия (11 277 717).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (4 311 893), Великобритания (4 254 714), Франция (4 050 558), Испания (3 178 356), Италия (3 149 017), Турция (2 835 989) и Германия (2 546 526).

На Украине, согласно данным института, всего было выявлено 1 474 452 случая заражения, в Румынии - 845 352, в Молдове - 200 124.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova