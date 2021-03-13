Пока все спали: запрет "Катюши", голый протест и новые рекорды COVID-19

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КИШИНЕВ, 13 мар – Sputnik. Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил Олимпийскому комитету России использовать песню "Катюша" в качестве замены государственного гимна на Играх в Токио и Пекине.

Об этом сообщил портал Insidethegames.

"CAS подтвердил Insidethegames, что был сделан запрос на разъяснение части, в которой говорилось, что "российский государственный гимн (либо любой гимн, связанный с Россией) не должен официально исполняться или петься на каком-либо официальном мероприятии, включая, помимо прочего, церемонии награждения медалями и церемонии открытия/закрытия", — говорится в публикации.

Комиссия CAS пришла к выводу, что "любой гимн, связанный с Россией, распространяется на любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее, в том числе и на "Катюшу".

В заявлении утверждается, что "в России "Катюша" считается патриотической песней, в которой содержится призыв к солдатам защищать Родину". При этом отмечается, что "решение о том, какой гимн использовать российской команде на Олимпийских играх, будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК), а не Россия".

CAS 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между WADA и РУСАДА, пишет РИА Новости. Арбитражный суд, по сути, смягчил санкции WADА против российского спорта, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с изначально желаемым WADA. Согласно решению CAS, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года.

В феврале глава ОКР Станислав Поздняков сообщил, что в МОК направили предложение использовать на Олимпийских играх песню "Катюша" вместо гимна России.

Голый протест

Французская актриса Корин Масьеро разделась прямо на сцене во время вручения наград кинопремии "Сезар", прошедшей в Париже. По словам актрисы, данная акция – это ее выражение протеста против закрытия культурных учреждений страны в связи с пандемией коронавируса.

Масьеро вышла на сцену вручать премию в номинации "лучшие костюмы", при этом была была одета в костюм осла, а на ее лице была красная краска. Но потом она буквально шокировала зал, когда в конце своего скетча разделась догола.

Таким образом 57-летняя актриса выразила свою поддержку артистов, которые проводят бессрочную акцию, "оккупируя" театр "Одеон" в Париже, и требуют открытия культурных учреждений.

"Сейчас мы такие – абсолютные голые", – сказала Масьеро, имея в виду состояние культуры.

На груди Масьеро была надпись: No culture, no future ("Нет культуры – нет будущего"), на спине – по-видимому, обращение к премьер-министру страны Жану Кастексу: "Верни нам искусство, Жан".

Премия "Сезар" ежегодно вручается Французской академией кинематографических искусств и техники с 1976 года, сообщает РИА Новости. В этом году триумфатором стала картина "Счастливо оставаться" (Adieu les cons) Альбера Дюпонтеля, признанная лучшим фильмом, а в общей сложности завоевавшая семь статуэток.

Во Франции число случаев COVID-19 превысило четыре миллиона

Тем временем количество жертв коронавируса во Франции превысило отметку в 90 тысяч, а число случаев заражения за все время пандемии превысило 4 миллиона, сообщает санитарное агентство Santé Publique.

Прирост заражений также выявлен в сосеждних с Францией странах – Германии и Италии.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 119 миллионов.

На утро 13 марта число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 119 023 857. Из них 2 638 887 человека скончалось. На первой строчке по числу инфицированных - США (29 343 530). Следом идут Индия (11 308 846) и Бразилия (11 363 380).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (4 321 588), Великобритания (4 261 398), Франция (4 075 735), Испания (3 183 704), Италия (3 175 807), Турция (2 850 930) и Германия (2 559 296).

На Украине, согласно данным института, всего было выявлено 1 487 497 случаев заражения, в Румынии - 850 362, в Молдове - 201 909.

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