СМИ сообщило о "деликатной ситуации" для Байдена из-за "Северного потока – 2"

Американское издание пишет, что нынешняя администрация Белого дома оказалась "меж двух огней", стремясь остановить постройку "Северного потока – 2" и при этом не испортить отношения с Германией.

КИШИНЕВ, 13 марта - Sputnik. Администрация нового президента США Джо Байдена оказалась в непростой ситуации из-за стремления ввести санкции против российского газопровода "Северный поток – 2". Так считает американская Politico, ссылаясь на собственные источники в Белом доме.

Согласно изданию, американский лидер оказался в деликатной дипломатической ситуации из-за новых санкций против газопровода, которые, по информации собеседника портала, готовят в Вашингтоне, пишет РИА Новости.

Байден хочет одновременно как остановить постройку "Северного потока — 2", так и укрепить отношения с Германией, которая выступает за завершение реализации проекта.

"Мы находимся между двух огней", — сказал один из собеседников издания из Белого дома.

Помимо этого, на администрацию оказывают давление обе партии Конгресса, требующие от нее конкретных действий.

Как пишет издание, в четверг госсекретарь Энтони Блинкен провел брифинг для членов комитета сената по международным отношениям, но не смог внести ясность относительно принимаемых против российского газопровода мер, что вызвало негативную реакцию у конгрессменов.

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