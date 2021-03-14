Пока все спали: обаяние Гагарина, жизнь на Марсе и олимпиада с ограничениями

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КИШИНЕВ, 14 мар – Sputnik. Британская королева Елизавета II поделилась своими воспоминаниями о встрече с Юрием Гагариным.

Отвечая на вопрос, каким был Гагарин, королева заметила: "Он был русским". Она также рассказала, что космонавт не говорил по-английски, однако тот факт, что это был первый человек, побывавший в космосе, придавал ему "особенный шарм".

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Вопрос о Гагарине задала королеве космолог, почетный научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Мэгги Адерин-Покок, которая, в свою очередь, призналась, что Гагарин сыграл большую роль и в ее жизни.

"Одна из причин, почему я стала ученым-космологом – это человек, с которым у меня день рождения в один день, 9 марта, Юрий Гагарин", – поделилась Адерин-Покок.

Юрий Гагарин посетил Великобританию в июле 1961 года. Помимо других официальных встреч, он присутствовал на обеде в Букингемском дворце по приглашению Елизаветы II.

Маск, ты не прав!

Астрофизик из Великоритании Мартин Рис раскритиковал идею основателя SpaceX Илона Маска, планирующего отправить миллион человек на Марс к 2050 году.

"Идея Маска <…> является опасным заблуждением. Жить на Марсе ничуть не лучше, чем жить на Южном полюсе или на вершине Эвереста", — заявил Рис во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

Его собеседник, американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон, в свою очередь, отметил, что людям, которые прибудут на Марс придется основательно потрудиться, чтобы "превратить" его в Землю. Ведь без этого комфортной жизни на красной планете не добиться.

Он также добавил, что переселение на другую планету ради спасения от возможной катастрофы на Земле сейчас представляется нереалистичным. По мнению ученого, в нынешних условиях человечеству проще предотвратить саму катастрофу, чем создать приемлемые условия на Марсе, пишет РИА Новости.

Тем не менее Тайсон призвал поддерживать "молодых людей", для которых космос является источником вдохновения.

Маск ранее заявил, что собирается отправить на Марс миллион человек к 2050 году. Также SpaceX занимается разработкой транспортной системы, позволяющей доставлять на планету спутники, экипажи и грузы.

Олимпиада с ограничениями

Многострадальная Олимпиада, которая должна состояться летом этого года в Токио обрастает все новыми ограничениями из-за угрозы распространения коронавируса. Так, правительство Японии рассматривает возможность ограничения числа людей, сопровождающих лидеров иностранных государств и глав министерств на Олимпийских играх. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщило агентство Киодо.

Предполагается, что сопровождать первых лиц государств будет не более 11 человек, а число лиц, сопровождающих министра, не превысит четырех человек.

Также для VIP-гостей не будет необходимости проходить жесткий карантин по прибытию, однако от них потребуется отрицательный результат ПЦР-тест на наличие коронавируса за 72 часа до въезда в страну, а затем по прибытии в аэропорту сдать анализ еще раз.

Кроме этого, им нельзя будет пользоваться общаться с атлетами или пользоваться каким-либо видом транспорта, кроме выделенного.

Пока эти меры только обсуждаются, а окончательное решение власти Японии примут, исходя из реакций других государств, а также с учетом эпидемиологической ситуации внутри страны и за рубежом на момент проведения мероприятия.

Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 23 июля по 8 августа.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 119 миллионов.

На утро 14 марта число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 119 473 731. Из них 2 647 251 человека скончалось. На первой строчке по числу инфицированных - США (29 399 584). Следом идут Бразилия (11 439 558) и Индия (11 333 728).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (4 331 396), Великобритания (4 267 015), Франция (4 105 527), Испания (3 183 704), Италия (3 201 838), Турция (2 866 012) и Германия (2 569 864).

На Украине, согласно данным института, всего было выявлено 1 500 873 случая заражения, в Румынии - 855 326.

В Молдове последнее время количество заражений новым коронавирусом увеличилось. В субботу профильное министерство сообщило об еще 1801 подтвержденном случае. Таким образом, с начала пандемии количество инфицированных составило 203 710.

К сожалению, количество смертей, вызванных осложнениями от коронавируса, также увеличилось – в субботу оно достигло 36 случаев. Число пациентов, погибших от COVID-19, составляет 4294 за год пандемии.

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