Пока все спали: коронавирус у Чебана, ситуация с COVID-19 и авиакатастрофа

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КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан сообщил в четверг о том, что его тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Об этом столичный градоначальник написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Сообщаю, что получил положительный результат теста. Сделал обычный тест в связи с тем, что в примэрии многие коллеги инфицированы COVID-19. У некоторых состояние тяжелое, другие узнали случайно, так как я попросил проверить всех сотрудников", – пояснил Чебан.

Примар добавил, что в последнее время сдавал много тестов на коронавирус, как и в течение всего периода пандемии, в том числе и после недавней зарубежной командировки.

"Еще один тест провел накануне вместе с командой и уже скоро получил результат. Сейчас чувствую себя хорошо и нахожусь дома. Но стараюсь изолироваться от семьи, так как у них нет коронавируса", – написал Чебан, отметив, что продолжит работать дистанционно.

Он также посоветовал всем работодателям протестировать сотрудников, чтобы убедиться, что все в порядке.

"Носите маски и учитывайте рекомендации специалистов", - заключил столичный градоначальник.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 121,2 миллиона.

К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 121 миллион 196 тысяч 160. Из них 68 миллионов 716 тысяч 841 человек выздоровели, 2 миллиона 680 тысяч 410 скончались.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (29 миллионов 605 тысяч 933). Следом идут Бразилия (11 миллионов 693 тысячи 838) и Индия (11 миллионов 474 тысячи 605).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (4 миллиона 368 тысяч 943), Великобритания (4 миллиона 287 тысяч 996), Франция (4 миллиона 169 тысяч 274), Италия (3 миллиона 281 тысяча 810), Испания (3 миллиона 206 тысяч 116), Турция (2 миллиона 930 тысяч 554) и Германия (2 миллиона 610 тысяч 769).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 1 миллион 538 тысяч 516 случаев заражения, в Румынии - 874 тысячи 985, в Молдове - 208 тысяч 928.

Авиакатастрофа в Афганистане

Вертолет афганского спецназа потерпел крушение в провинции Вардак в центральной части Афганистана, погибли девять человек, находившихся на борту, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

О причинах инцидента на данный момент не сообщается.

Отношения России и США

Отдельные непродуманные заявления американских руководителей ставят отношения России и США под угрозу обрушения, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне, пишет РИА Новости

Ранее МИД РФ сообщил, что посол России в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик". Посольство РФ в США заявило, что Антонов 20 марта вылетит в Москву для консультаций.

"Сложившаяся ситуация стала следствием целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении последних лет, по сути сознательно, заводил двустороннее взаимодействие в тупик. Неконструктивный курс администрации в отношении нашей страны не отвечает интересам России и США, а отдельные непродуманные заявления американских руководителей и вовсе ставят под угрозу обрушения и без того избыточно конфронтационные отношения", - говорится в заявлении российской дипмиссии в Facebook.

В диппредставительстве отметили, что РФ выступает "за налаживание диалога двух постоянных членов Совета Безопасности ООН, несущих особую ответственность за международный мир и безопасность".

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