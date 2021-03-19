Пока все спали: нарушение протокола, новая песня Белоруссии и возвращение вакцины

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. Китай обвинил США в недружелюбном приеме на переговорах в Анкоридже, штат Аляска, где проходили мероприятия с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Вана И, пишет РИА Новости.

По словам китайской делегации, встреча началась с резкой критики в адрес КНР со стороны Блинкена и Салливана, а их собеседники в свою очередь дали на эти высказывания развернутый ответ.

"Американская сторона во время вступительного слова резко вышла за лимит времени с безосновательными атаками и обвинениями в адрес внешней и внутренней политики Китая, провоцируя конфликт. Это не этика обращения с гостями, это также не соответствует дипломатическому протоколу. Китайская сторона резко ответила на это", — приводит слова представитель китайской делегации Центральное телевидение Китая.

Американская же сторона обвинила Китай в нарушении протокола.

Представитель делегации США заявил, что "китайская делегация, похоже, приехала с намерением работать на публику, сосредоточившись на публичных театральных и драматических жестах, а не на сути дела".

При этом он утверждает, что китайцы нарушили регламент, хотя американская сторона согласились на короткие двухминутные заявления каждого высокопоставленного чиновника.

Новая песня Белоруссии

Представитель Белоруссии на Евровидении, группа "Галасы ЗМеста", чью музыкальную композицию "Я научу тебя" организаторы конкурса ранее объявили нежелательной и потребовали заменить, готовит новую песню. Об этом сообщил председатель государственного медиахолдинга "Белтелерадиокомпания" Иван Эйсмонт.

"Учитывая наше сотрудничество с ЕВС, мы аналогичным образом предложили группе "Галасы ЗМеста" предоставить нам какой-то иной вариант. Новую песню. И сейчас, насколько я знаю, идет активно работа", - сказал он.

Руководитель музыкальной группы "Галасы ЗМеста" Дмитрий Бутаков в свою очередь также заявил, что "никакой политический смысл туда (в песню, с которой планировали участвовать в конкурсе – ред.) не закладывался, причем даже целенаправленно".

"На этом дело не остановилось. Нас еще не исключили. В этой песне мы ничего менять не будем, а и какой смысл. Песню уже и так знают, её поют и так кругом и все. Подарим её народу", – сказал он.

Пока не известно, какую именно песню представит на конкурс группа, а одобрит ли ее Европейский вещательный союз можно будет узнать совсем скоро: у группы "Галасы ЗМеста" есть время до конца марта".

AstraZeneca возвращается

После того, как Европейский лекарственный регулятор (ЕМА) в четверг подтвердил безопасность вакцины AstraZeneca, несколько стран объявили о возобновлении применения британско-шведского препарата. А премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал тут же привиться.

"Важно, чтобы все мы сделали прививки настолько быстро, насколько это возможно. И я получу свою прививку завтра", – сказал Джонсон на пресс-конференции в четверг.

Португалия и Испания, Нидерланды снова начнут прививать население этой вакциной с понедельника. Германия и Франция намерены это сделать, начиная с пятницы. Норвегия заявила, что торопиться с возобновлением вакцинации AstraZeneca не будет.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 121 миллионов.

На утро 19 марта число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 121 714 255. Из них 2 689 898 человек скончалось. На первой строчке по числу инфицированных - США (29 664 869). Следом идут Бразилия (11 780 820) и Индия (11 474 605).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (4 378 656), Великобритания (4 294 328), Франция (4 241 963), Испания (3 212 332), Италия (3 306 711), Турция (2 950 603) и Германия (2 628 629).

На Украине, согласно данным института, всего было выявлено 1 553 659 случаев заражения, в Румынии - 881 159.

В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 210 725. В четверг профильное министерство сообщило о 1797 подтвержденных случаях. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии составляет 4330, выздоровело – 183 520 человек.

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