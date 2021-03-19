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В Европе началась третья волна коронавируса - ЕК

© Sputnik / Miroslav Rotari
В мире
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (240)
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Sputnik Молдова
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Заявления прозвучали на брифинге в Брюсселе, мера обусловлена ростом количества инфицированных COVID-19 в разных странах.

КИШИНЕВ, 19 мар  – Sputnik. В странах Евросоюза наступила третья волна пандемии коронавируса, сообщила на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, ее цитирует РИА Новости.

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© REUTERS / Eric Gaillard
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"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС", — сказала Спинант.

По ее словам, в разных государствах темпы распространения отличаются. Спинант призвала ускорить процесс вакцинации.

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Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

По всему миру были введены жесткие ограничения на пребывание в общественных местах, а за нарушение режима самоизоляции применялись наказания. Во многих странах режим ограничений вводили несколько раз. 

Коронавирусной инфекцией в мире заражены свыше 121 миллиона человек, из которых почти 2,7 миллиона скончались.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (240)

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