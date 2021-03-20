Пока все спали: День франкофонии, ситуация с COVID-19 и письма посольству

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Спикер молдавского парламента Зинаида Гречаная написала на своей странице в соцсети Facebook, что "Международный день франкофонии и французский язык связывает большое количество государств мира".

По ее мнению, "этот день мог бы быть прекрасной возможностью посетить выставки или кинотеатры, где демонстрируются великолепные французские фильмы, дегустации французской кухни или другие тематические мероприятия".

"Однако и в этом году я призываю вас, дорогие друзья, отдать дань уважения французскому языку в кругу семьи и в виртуальной среде – читать книги, делиться фотографиями известных актеров, знаменитыми цитатами, написанными на французском языке. Французский дух всегда присутствовал в Молдове", - написала Гречаная.

По мнению спикера, "франкофония также является отражением свободы, разнообразия, равенства и солидарности между народами". "Мы разделяем эти универсальные ценности и гордимся тем, что принадлежим к великой франкоговорящей семье", - заключила Гречаная.

Ситуация на границе

Почти 13 тысяч человек за сутки пересекли государственную границу Молдовы, из которых 6 548 граждан въехали в республику, причем, большая часть через молдавско-румынскую границу (4 096).

Все 12 934 человека прошли скрининг – ни у кого из них симтомов коронавируса не было.

В то же время, пограничники зарегистрировали 52 граждан, которые не соблюдали правила профилактики и предотвращения распространения COVID-19.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 122,3 миллиона.

К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 122 миллиона 315 тысяч 624. Из них 69 миллионов 264 тысячи 940 человек выздоровели, 2 миллиона 701 тысяча 445 скончались.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (29 миллионов 729 тысяч 968). Следом идут Бразилия (11 миллионов 871 тысяча 390) и Индия (11 миллионов 555 тысяч 284).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (4 миллиона 388 тысяч 268), Великобритания (4 миллиона 299 тысяч 200), Франция (4 миллиона 242 тысячи 145), Италия (3 миллиона 332 тысячи 418), Испания (3 миллиона 212 тысяч 332), Турция (2 миллиона 971 тысяча 633) и Германия (2 миллиона 654 тысячи 734).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 1 миллион 569 тысяч 596 случаев заражения, в Румынии - 886 тысяч 752, в Молдове - 212 тысяч 568.

Чебан работает изолированно

Примар Кишинева Ион Чебан, сообщивший ранее, что у него подтвердился коронавирус, опубликовал фото за работой. Пока делами городской администрации он руководит онлайн. По его словам, в этом году предстоит заняться десятками проектов по развитию городских секторов.

Перенос запуска

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и 38 иностранными космическими аппаратами на борту с космодрома Байконур перенесен на резервную дату – воскресенье, сообщил РИА Новости глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, перед стартом "зафиксирован скачок напряжения, решили не рисковать".

Посольство РФ получило письма от граждан США с извинениями за заявления властей в адрес России, что свидетельствует о сохранении потенциала для нормализации связей двух стран, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США. Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес РФ", - говорится в заявлении Антонова, опубликованном на странице посольства в Facebook.

Антонов отметил, что тронут позицией американских граждан, "понимающих, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия".

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