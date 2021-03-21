Пока все спали: убийство за 200 леев, ситуация с COVID и митингующие в Киеве

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. В селе Вадул луй Исак Кагульского района пенсионер застрелил жену племянника из-за 200 леев. По данным Генерального инспектората полиции, инцидент произошел в субботу.

"В ходе расследования полицейские выяснили, что утром в субботу женщина пошла домой к дяде мужа, где между ними возникла ссора. Мужчина посчитал, что она взяла из его дома 200 леев", - говорится в сообщении Генинспектората.

В ведомстве добавили, что, когда 24-летняя женщина вышла во двор, 84-летний хозяин взял охотничье ружье и выстрелил в нее, что привело к смерти. "Затем мужчина выстрелил себе в шею. Его увезли в тяжелом состоянии в районную больницу", - добавили в полиции.

В правоохранительных органах сообщили, что ружьем модели TOZ-63 он владел на законных основаниях.

После случившегося открыто уголовное дело по части 1 статьи 145 ("Умышленное убийство") УК РМ. Виновному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Медали Будапешта

Представительницы Молдовы в женской борьбе выиграли сразу три награды Европейского олимпийского квалификационного турнира.

На третью ступень пьедестала почета поднялись Юлия Леорда (вес до 53 килограммов), Мариана Кердивара (вес до 62 килограммов) и Ирина Рынгач (вес до 68 килограммов).

Ранее бронзу того же турнира завоевал также молдавский борец Петр Янулов (вес до 86 килограммов).

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 122,8 миллиона.

К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 122 миллиона 811 тысяч 264. Из них 69 миллионов 523 тысячи 89 человек выздоровели, 2 миллиона 709 тысяч 627 скончались.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (29 миллионов 782 тысячи 753). Следом идут Бразилия (11 миллионов 950 тысяч 459) и Индия (11 миллионов 599 тысяч 130).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (4 миллиона 397 тысяч 816), Великобритания (4 миллиона 304 тысячи 839), Франция (4 миллиона 277 тысяч 183), Италия (3 миллиона 356 тысяч 331), Испания (3 миллиона 212 тысяч 332), Турция (2 миллиона 992 тысячи 694) и Германия (2 миллиона 669 тысяч 233).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 1 миллион 584 тысячи 972 случая заражения, в Румынии - 892 тысячи 848, в Молдове - 214 тысяч 203.

Митинг на Украине

Митинг в поддержку приговоренного к семи годам за похищение человека экс-главы одесской ячейки "Правого сектора" (запрещенная в РФ экстремистская организация) Сергея Стерненко состоялся в субботу. В ходе акции протестующие жгли файеры, бросали взрывпакеты, повредили двери офиса президента и облили краской здание.

После произошедшего полиция Киева открыла уголовное дело по факту хулиганства.

Приморский районный суд Одессы ранее признал Стерненко виновным в похищении человека и разбое и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. В этот же день возле офиса президента Украины прошла акция в поддержку осужденного, в ходе которой произошли столкновения с полицией. В акции приняли участие около 2 тысяч человек, более 20 протестующих были задержаны.

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