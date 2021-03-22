Пока все спали: ремонт в Кишиневе, битва слонов и COVID у новорожденных

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КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Примар Кишинева отчитался о ходе работ по ремонту одной из магистральных улиц города. Ход работ по реабилитации улицы Иона Крянгэ засняли с дронов, что позволяет оценить реальных масштаб выполняемых работ.

Напомним, ремонт улицы И. Крянгэ в Кишиневе продлится с 1 по 31 марта. На это время приостановлено дорожное движение в секторе Буюканы по улице И. Крянгэ на отрезке В. Белинского – Е. Коки, за исключением общественного транспорта, в направлении улицы Алба-Юлия.

Грабеж средь бела дня

Столичные полицейские оперативно отреагировали на сообщение о грабеже, поступившее в службу 112.

Молодой человек сообщил о нападении на него группы злоумышленников, которые отобрали у него телефон и наличные средства. Инцидент произошел в секторе Ботаника по улице Дечебал.

Полицейские, несшие патрульную службу на улице Н. Титулеску заметили группу подозрительно ведущих себя людей, которые при виде патруля бросились бежать.

Правоохранителям удалось задержать одного из них – 17-летнего уроженца Кишинева. Вскоре в результате следственных действий были задержаны, и другие участники ограбления на ул. Дечебал 18-ти и 25-ти лет.

Битва слонов

В Казани во время представления в цирке зрители стали свидетелями настоящей битвы. Один из слонов, участвовавших в представлении повалил другого на бортик манежа.

Зрители с ближайших рядов спешно покинули свои места. По счастью, слоны занялись выяснением отношений между собой и на присутствовавших при этом людей не обратили внимание.

РИА Новости сообщает, что дрессировщики оперативно разняли животных, в инциденте никто не пострадал.

В Японии выявлен факт передачи коронавируса от матери к новорожденному

Японскими исследователями зарегистрирован первый в стране случай возможной передачи коронавируса от матери к новорожденному. Об этом сообщил в понедельник телеканал NHK.

Специалисты Японской педиатрической ассоциации заявили, что вирус был выявлен у младенца с помощью ПЦР- теста сразу после его рождения, однако никаких видимых проблем со здоровьем у малыша нет, пишет РИА Новости.

Небольшой процент таких случаев передачи вируса от матери новорожденному отмечен и в других странах. Телеканал NHK приводит мнение одного из японских экспертов о том, что поскольку такая возможность низка и симптомы незначительны, повода для беспокойства нет.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 123 миллионов.

На утро 22 марта число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 123 145 452. Из них 2 714 938 человека скончалось. На первой строчке по числу инфицированных - США (29 818 157). Следом идут Бразилия (11 998 233) и Индия (11 599 130).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (4 407 031), Великобритания (4 310 195), Франция (4 277 786), Испания (3 212 332), Италия (3 376 376), Турция (3 013 122) и Германия (2 670 001).

На Украине, согласно данным института, всего было выявлено 1 604 094 случая заражения, в Румынии - 897 115.

В Молдове в воскресенье Минздрав сообщил о 831 подтвержденном случае инфицирования. Таким образом, с начала пандемии количество заражений составило 215 034. Число пациентов, погибших от COVID-19 в стране, составляет 4559 за год пандемии.

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