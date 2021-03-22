"Уже испытали": Россия защитит северные территории необычным оружием

Высокая проходимость, точность стрельбы, способность действовать там, где обычная боевая техника попросту не выживает, — в России готовятся принять на вооружение самоходную артиллерийскую установку "Магнолия".

Новые пушки передадут арктическим подразделениям, выполняющим задачи в экстремальных климатических условиях. О новейшей САУ и другом уникальном оснащении баз в Заполярье — в материале корреспондента РИА Новости Николая Протопопова.

Особые требования

О новой самоходке для подразделений, базирующихся в районах Крайнего Севера, стало известно еще в 2017-м. Тогда в Минобороны заявили, что 120-миллиметровую "Магнолию" поставят на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера.

Опытные образцы проходят предварительные испытания, уже показавшие, что установка может эффективно действовать на нестабильных грунтах, в том числе на заболоченной и заснеженной местности. А двигатель бесперебойно работает при чрезвычайно низких температурах.

Проект разрабатывали специалисты ЦНИИ "Буревестник" в рамках опытно-конструкторской работы "Набросок". Помимо САУ, предполагается выпуск целого семейства высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на различных шасси специально для боевых действий на Севере.

Технические характеристики "Магнолии" частично раскрыли на форуме "Армия-2019". Тягач — 27-тонный гусеничный бронированный вездеход ДТ-10ПМ "Витязь" грузоподъемностью более десяти тонн с 800-сильным дизелем. Скорость — до 45 километров в час, преодоление водных преград — до шести километров в час. Дальность без дозаправки — около 700 километров. Экипаж — четыре человека, боевое отделение расположено в задней секции.

Комбинированное полуавтоматическое нарезное орудие сочетает функции гаубицы и миномета. Располагает широкой номенклатурой боеприпасов, в том числе стреляет снарядами от САУ "Нона". Также можно использовать управляемые "Китолов-2", предназначенные для уничтожения легкобронированной техники и инженерных сооружений. Благодаря системе лазерного полуактивного самонаведения вероятность точного попадания в неподвижную цель без пристрелки близка к единице.

Боезапас — 80 снарядов. Орудие достает цели осколочно-фугасными боеприпасами на дальности более восьми километров, управляемыми — до десяти. Скорострельность — десять выстрелов в минуту.

"Панцирь" Арктики

Основные задачи "Магнолии" — уничтожение объектов противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, ракетных установок, бронетехники, фортификационных сооружений, десантных средств и живой силы противника.

Впрочем, перспективная САУ — далеко не единственный образец боевой техники, предназначенной для суровых климатических условий Арктики.

Например, для частей ПВО разработали арктическую версию зенитного ракетного комплекса "Панцирь". Этот ЗРПК хорошо зарекомендовал себя в нескольких военных конфликтах, однако для Крайнего Севера в конструкцию внести несколько существенных изменений.

Боевую часть "Панцирь-СА" разместили на том же бронированном тягаче "Витязь", но отказались от зенитного автомата, так как при экстремально низких температурах эффективность стрельбы из него серьезно падает. Вместо пушки добавили шесть дополнительных ракетных пусковых установок с радиусом действия до 20 километров.

Еще одно средство противовоздушной обороны с увеличенной проходимостью — ЗРК "Тор-М2ДТ", принятый на вооружение летом минувшего года. Эта техника может работать при температуре ниже минус 50 градусов, двигаться по сильно пересеченной местности и преодолевать водные преграды. Комплекс базируется на двухзвенном бронированном вездеходе. В головном звене — модуль жизнеобеспечения экипажа, а пусковая установка — сзади, во втором модуле.

Тактико-технические характеристики такие же, как у обычного "Тора". Он поражает все типы воздушных целей: самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, управляемые боеприпасы и малоразмерные беспилотники на дальности до 16 и высоте до 12 километров. Боезапас — 16 зенитных ракет, стартующих с интервалом 2,5 секунды. Причем "Тор" работает по принципу "одна ракета — одна цель", что подтверждает его высочайшую точность.

Для боевых действий на земле арктическим подразделениям поставляют модернизированные танки Т-80БВМ, а также гаубицы, базирующиеся на бронетранспортерах МТ-ЛБ.

Средства доставки

Перемещаются военнослужащие арктической группировки также на специально подготовленной технике. Например, вертолет Ми-8АМТШ-ВА. Одна из особенностей такой "восьмерки" — подогрев агрегатов маслосистемы и трансмиссии, двигатели без проблем запускаются даже при минус 60. Грузовая кабина винтокрылой машины тоже с подогревом.

Дальность полета арктического Ми-8 с дополнительными топливными баками превышает 1400 километров, а в воздухе машина может находиться более семи часов.

На земле военнослужащие используют и хорошо известные "мотолыги", но с особыми гусеницами, у которых давление на грунт всего 0,28 килограмма на квадратный сантиметр, меньше, чем у пешехода.

Есть снегоболотоходы с огромными шинами сверхнизкого давления. На них военные проводят разведку местности, прокладывают маршруты, оценивают ледовую обстановку, сопровождают колонны боевой техники.

Кроме того, солдаты и офицеры передвигаются на снегоходах с отапливаемой кабиной, приспособленных к экстремально низким температурам полноприводных грузовиках "Урал" и КАМаз, катерах на воздушной подушке. В некоторых подразделениях используют даже собачьи или оленьи упряжки — древнейший транспорт, способный пройти там, где застрянет самый подготовленный вездеход.

Безусловно, арктические подразделения получают и спецобмундирование. Стандартный комплект одежды состоит из около 20 элементов. Экипировка выполнена из многослойного материала, очень теплая, мало весит и не стесняет движений бойца.

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