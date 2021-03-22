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Здание МИД Китая в Пекине

Китай ввел санкции против ЕС: какая последовала реакция

© CC BY-SA 4.0 / Max12Max / The Ministry of Foreign Affairs of the PR China, Beijing (cropped photo)
В мире
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https://ru.sputnik.md/world/20210322/34079252/Kitay-vvel-sanktsii-protiv-ES-kakaya-posledovala-reaktsiya.html

Ранее сообщалось, что главы МИД ЕС согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список за нарушение прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне".

КИШИНЕВ, 22 мар  – Sputnik. Китай вводит санкции в отношении индивидуальных лиц и организаций из ЕС в ответ на санкции за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, отмечается в заявлении МИД КНР.

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© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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"Китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении 10 индивидуальных лиц и четырех организаций из ЕС за подрыв суверенитета и интересов Китая, а также умышленное распространение лжи и дезинформацию", - говорится в распространенном заявлении, которое цитирует РИА Новости.

Внешнеполитическое ведомство Китая отмечает, что данный шаг со стороны Евросоюза "основан ни на чем ином, как на лжи, дезинформации, игнорировании и искажении фактов".

МИД Поднебесной назвал это грубым вмешательством во внутренние дела Китая, нарушением международного права и основополагающих норм международных отношений.

Евросоюз должен прекратить "читать нотации" Китаю о правах человека, иначе Пекин примет дальнейшие решительные меры, отмечается в заявлении.

"Китайская сторона настоятельно призывает ЕС осознать серьезность своих ошибочных действий, исправить свои ошибки, прекратить читать нотации другим о правах человека и вмешиваться во внутренние дела, прекратить жонглировать лицемерными двойными стандартами и не идти дальше по ошибочному пути все дальше, иначе китайская сторона примет дальнейшие решительные меры", - говорится в заявлении.

Со своей стороны, глава Европейского парламента Давид Сассоли назвал неприемлемыми санкции против евродепутатов и организаций в ЕС. Он подчеркнул, что подобные действия Пекина не останутся без последствий.

​"Санкции Китая против евродепутатов, подкомитета по правам человека и организаций в ЕС неприемлемы, будут иметь последствия", - написал Сассоли в Twitter. 

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