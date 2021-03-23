Пока все спали: стрельба в супермаркете, спасение со льдины и карантин на Пасху

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КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Новый инцидент со стрельбой в общественном месте произошел в США. Полиция города Боулдер в штате Колорадо сообщила, что по ее данным, идет "активная стрельба" в местном супермаркете. Население призывают избегать место происшествия.

Мужчина, предположительно открывший стрельбу, был задержан. Опубликовано видео его задержания и кадры с места преступления.

​В результате стрельбы погибли десять человек, в том числе один полицейский. Об этом рассказала глава местной полиции Марис Херольд, при этом выразив соболезнования семьям погибших.

Спасение со льдины

В Киеве рыбак спас мальчика, оказавшегося на льдине посреди реки с помощью... спиннинга.

СМИ сообщают, что 11-летний мальчик на реке Десенка забрался на льдину, которая, отколовшись, дрейфовала от берега. Рыбаки откликнулись на просьбу очевидцев и один из них, Ричард Горда, притянул парня к берегу.

Кадры спасения юного любителя гулять на тонком льду рыбак опубликовал в Facebook. Подписчики высоко оценили его поступок, хотя сам Горда подвигом спасение мальчика не считает.

"Подвига никакого нет, просто оказались там в нужный момент. То, что я бросил и ударил с первого раза – это благодарить Бога. По другому не вижу. Второй попытки не могло быть. Лед под малым трещал. Ребенок сухой, здоровый и получит урок на всю жизнь. Следите за своими чадами и запрещайте подходить к воде", – написал Горда.

Карантин на Пасху

В Германии ограничительные меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции будет продлены до 18 апреля. При этом на период празднования Пасхи (с 1 по 5 апреля) они будут ужесточены. Об этом объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам обсуждения с главами регионов дальнейших шагов по ситуации с коронавирусом.

Ранее было заявлено, что действующие на данный момент карантинные меры действуют в Германии до 28 марта. Но, как отметила Меркель, в стране сейчас третья волна пандемии и ситуация осложняется доминирующим более опасным британским штаммом вируса. Поэтому было принято решение об продлении карантинных мер.

По словам канцлера ФРГ, также принято решение об усилении режима изоляции в период с 1 по 5 апреля, при этом первое и третье апреля объявлены "днями отдыха". На протяжении пяти дней будет действовать принцип "мы сидим дома", пишет РИА Новости. Возможны частные встречи между членами двух домохозяйств, при этом число участников встречи не должно превышать пять (исключение – дети до 14 лет).

Религиозные собрания на Пасху просят проводить в режиме онлайн.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 123 миллионов.

На утро 23 марта число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 123 627 191. Из них 2 722 203 человека скончалось. На первой строчке по числу инфицированных - США (29 867 412). Следом идут Бразилия (12 047 526) и Индия (11 646 081).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (4 416 226), Великобритания (4 315 602), Франция (4 358 910), Испания (3 228 803), Италия (3 390 181), Турция (3 035 338) и Германия (2 678 262).

На Украине, согласно данным института, всего было выявлено 1 604 183 случая заражения, в Румынии - 900 858.

В Молдове в понедельник Минздрав сообщил о 1060 подтвержденных случаях инфицирования. Таким образом, с начала пандемии количество заражений в стране составило 216 094. Число пациентов, погибших от COVID-19, составляет 4590 за период пандемии.

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