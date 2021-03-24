Пока все спали: Кишинев молодежный, стрит-арт за миллионы и рекорды COVID

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© Sputnik / Miroslav Rotari Кишинев поборется за звание "Молодежной столицы Европы" Кишиневский градоначальник обратился к столичным молодежным организации с призывом представить совместно с муниципальными властями кандидатуру Кишинева для участия в финале конкурса "Молодежная столица Европы - 2024", который проводится среди четырех городов-кандидатов.

В своих социальных сетях Ион Чебан сообщил, что приглашает все желающие организации стать стратегическими партнерами проекта.

Сделать это очень просто: для получения статуса партнера желающим предлагается заполнить заявку.

Напомним, Кишинев был включен в список четырех городов-кандидатов на звание "Молодежной столицы Европы" 2024 года. Конкуренты Кишинева – украинский Львов, бельгийский Гент и венгерский Веспрем.

Стрит-арт за миллионы

Работа британского уличного художника Бэнкси, посвященная врачам, продана на торгах аукционного дома Christie's за рекордную сумму в 16,758 миллиона фунтов стерлингов. Изначально работа Бэнкси была оценена в 2,5-3,5 миллиона, однако в ходе торгов финальная цена превысила 16,7 миллиона фунтов стерлингов.

Вырученные средства будут направлены на поддержку больниц и благотворительных организаций, сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети аукционного дома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banksy (@banksy)

На картине под названием Game Changer ("Меняющий игру") изображен сидящий на коленях мальчик, в руках у которого игрушка в виде медсестры, а в стоящей рядом с ним мусорной корзине видны выброшенные игрушки Бэтмена и Человека-паука.

Кукла медсестры одета в униформу с красным крестом на груди и маской на лице, а ее правая рука вытянута вперед, напоминая классический жест Супермена.

Автор в мае прошлого года подарил картину, посвященную медикам, борющимся с пандемией коронавируса, больнице в городе Саутгемптон. Художник сопроводил подарок запиской со словами благодарности в адрес медработников.

Новые рекорды COVID-19

В США, где зафиксировано самое большое количество инфицирований COVID-19, за минувшие сутки выявили 50 584 заражения. Это очередной антирекорд пандемии коронавируса – первый раз, когда число зафиксированных случаев за день превысило 50 тысяч.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 124 миллионов.

На утро 24 марта число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 124 143 841. Из них 2 733 380 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных - США (29 920 378). Следом идут Бразилия (12 130 019) и Индия (11 686 796).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (4 424 595), Великобритания (4 321 019), Франция (4 373 607), Испания (3 234 319), Италия (3 419 616), Турция (3 061 520) и Германия (2 699 231).

На Украине, согласно данным института, всего было выявлено 1 615 747 случаев заражения, в Румынии - 907 007.

В Молдове во вторник Минздрав сообщил о 1621 подтвержденном случае инфицирования. Таким образом, с начала пандемии количество заражений в стране — 217 715. Число пациентов, погибших от COVID-19, составляет 4622 за период пандемии.

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