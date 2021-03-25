Пока все спали: Олимпиада, ночная гонщица и скандальный локдаун

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КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Эстафета олимпийского огня стартовала в Японии. В качестве места для начала церемонии был выбран центр подготовки футболистов J-Village в префектуре Фукусима как символ возрождения страны после разрушительного землетрясения и цунами 2011 года.

"Год назад зажженный в Олимпии в Греции огонь прибыл в Японию. В течение этого года мир переживал сложные времена, а огонь продолжал гореть тихим, но сильным пламенем. Пусть он укажет нам дорогу надежды в темноте, сияя светом надежды", – заявила глава организационного комитета Японии Сэйко Хасимото.

Эстафета олимпийского огня пройдет по всем 47 префектурам Японии до Токио, где 23 июля должно состояться открытие Олимпийских игр.

Перенесенная Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Ночная гонщица

Еще одна лихая гонщица в нетрезвом состоянии за рулем задержана в Кишиневе на улице Миорица.

Примерно в час ночи сотрудники, патрулирующие столичный в сектор Центр, заметили хаотично движущийся автомобиль марки Honda.

Водителя остановили. За рулем оказалась 27-летняя девушка из Кишинева, во время разговора с которой полицейские почувствовали ощутимый запах алкоголя.

Проведенный тест показал концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе в 0,82 мг/л. По факту нарушения составлен протокол, дело будет передано в суд.

Хроники COVID-19

Пандемия коронавируса нового типа бьет все новые антирекорды по всему миру. В Бразилии число жертв коронавируса превысило 300 тысяч человек. А США перешагнули очередной психологический порог – в стране более 30 миллионов заражений.

Рост количества инфицирований дает повод говорить о "третьей волне" пандемии, а властям многих стран - вводить более строгие ограничения, чтобы остановить распространение болезни.

В Германии разгорелся громкий скандал после решения канцлера страны Ангелы Меркель и глав регионов объявить фактически пасхальный локдаун. Предполагалось, что выходными будут не только традиционно нерабочие Страстная пятница, Пасха и следующий понедельник (2, 4 и 5 апреля) - но и 1 и 3 апреля. При этом не было проведено широкого обсуждения вопроса, что встретило непонимание общественности и гнев оппозиции. На волне жесткой критики Меркель отменила решение о пятидневных пасхальных праздниках и даже принесла извинения за столь поспешное решение.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 124 миллионов.

На утро 25 марта число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывается 124 774 967. Из них 2 743 475 человек скончалось. На первой строчке по числу инфицированных - США (30 009 773). Следом идут Бразилия (12 220 011) и Индия (11 787 534).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (4 433 364), Франция (4 374 774), Великобритания (4 326 645), Италия (3 440 862), Испания (3 234 319), Турция (3 091 282) и Германия (2 722 988).

На Украине, согласно данным института, всего было выявлено 1 630 013 случаев заражения, в Румынии - 913 143.

В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 219 988. В среду профильное министерство сообщило о 2273 подтвержденных случаях. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 4661, выздоровело –193 562 человека.

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