Пока все спали: поражение Албота, обновления в Кишиневе и планы по вакцинации

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Лидер молдавского тенниса Раду Албот (77 место в рейтинге АТР) не смог победить американского теннисиста Себастьяна Корду (87 строчка рейтинга АТР) в первом круге турнира Miami Open.

Матч завершился двухсетовой победой Корды – 6:3, 6:0.

Турнир Miami Open относится к серии ATP Masters 1000 с призовым фондом около 9,3 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 96 участников в одиночном разряде.

Кишинев станет краше!

Молдавскую столицу ждут новые изменения. Кишиневский примар Ион Чебан поделился в своих соцсетях проектом, показывающим, как будет выглядеть один из исторических переулков города в центре столицы.

По словам кишиневского градоначальника, Театральный переулок станет пешеходным. Чебан отметил, что за 10 лет состояние переулка стало весьма плачевным. Новый же проект предусматривает восстановление покрытия и обустройство подъездных дорог от бульвара Штефана чел Маре и улицы Митрополит Дософтей, а также озеленение и обновление художественного ночного освещения. Также предлагается реконструировать водостоки, установить городскую мебель и стойки для парковки велосипедов.

Байден озвучил планы по вакцинации в США

Президент США Джо Байден объявил, что поставил цель по иммунизации от коронавируса. Согласно плану американского президента, до конца апреля 200 миллионов доз вакцины будет использовано для прививки.

"Сегодня я ставлю вторую цель – к моим 100 дням президентства введем 200 миллионов доз", – сказал Байден на своей первой публичной пресс-конференции.

Байден также заявил, что рассчитывает, что в той или иной форме большинство школ откроются к этому сроку.

Как сообщил накануне координатор Белого дома по реагированию на пандемию COVID-19 Джефф Зайенц, каждый третий взрослый американец уже получил хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, полностью привит каждый шестой.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 125 миллионов.

На утро 26 марта число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 125 399 418. Из них 2 754 289 человек скончалось. На первой строчке по числу инфицированных - США (30 076 486). Следом идут Бразилия (12 320 169) и Индия (11 787 534).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (4 484 658), Россия (4 442 492), Великобритания (4 332 907), Италия (3 464 543), Испания (3 247 738), Турция (3 120 013) и Германия (2 732 130).

На Украине, согласно данным института, всего было выявлено 1 646 775 случаев заражения, в Румынии - 919 794.

В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 222 120. В четверг профильное министерство сообщило о 2132 подтвержденных случаях. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 4702, выздоровело –195 558 человек.

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