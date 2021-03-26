"Газпром" назвал сроки завершения прокладки "Северного потока – 2"

В пятницу стало известно, когда будет завершено строительство газопровода "Северный поток – 2" в водах Балтийского моря.

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Прокладка "Северного потока – 2" будет закончена в этом году. Об этом заявил журналистам в Берлине глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

"Работа активно идет, там осталось совсем немного, я думаю (готовность — прим. ред.), 90-92%", — сказал председатель правления корпорации.

© Sputnik Северный поток 2

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.

Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным исполнителя работ, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его веток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.

Работы в Дании уже начались, там задействована "Фортуна". В конце марта к ней присоединится судно-трубоукладчик "Академик Черский".

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