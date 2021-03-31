Видео: военно-транспортный самолет Ил-112В совершил второй полет

Во вторник пресс-служба российской госкорпорации "Ростех" опубликовало видео второго испытательного полета нового военно-транспортного самолета Ил-112В.
Он состоятся на базе Воронежского авиастроительного объединения (ВАСО).
На видео показано, как машина взлетает с взлетно-посадочной полосы аэродрома ВАСО и через некоторое время приземляется туда же. Коллектив завода встречает экипаж Ил-112В, подбрасывая на руках пилотов и инженеров, осуществивших этот испытательный полет.
Ил-112 пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО "Ил" Николая Куимова, летчика-испытателя Дмитрия Комарова и бортинженера-испытателя Николая Хлудеева, пишет РИА Новости.
В компании отметили, что программа летных испытаний продолжится.
Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период. Работы по его созданию ведутся с 2014 года.
Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26, срок службы которых истекает: к 2030 году из эксплуатации выведут половину парка, а к 2032-му — 90%.
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