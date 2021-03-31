01:15 31 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD18.01
  • RUB0.24
  • RON4.29
  • UAH0.65
Поиск
Военно-транспортный самолет Ил-112В

Видео: военно-транспортный самолет Ил-112В совершил второй полет

Пресс-служба Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина
В мире
Получить короткую ссылку
27
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20210331/34192698/video-voenno-transportnyy-samolet-Il-112v-sovershil-vtoroy-polet.html

Цель полета – проверить режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолета, а также работу его основных систем.

Во вторник пресс-служба российской госкорпорации "Ростех" опубликовало видео второго испытательного полета нового военно-транспортного самолета Ил-112В.

Он состоятся на базе Воронежского авиастроительного объединения (ВАСО).

На видео показано, как машина взлетает с взлетно-посадочной полосы аэродрома ВАСО и через некоторое время приземляется туда же. Коллектив завода встречает экипаж Ил-112В, подбрасывая на руках пилотов и инженеров, осуществивших этот испытательный полет.

Ил-112 пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО "Ил" Николая Куимова, летчика-испытателя Дмитрия Комарова и бортинженера-испытателя Николая Хлудеева, пишет РИА Новости.

В компании отметили, что программа летных испытаний продолжится.

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период. Работы по его созданию ведутся с 2014 года.

Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26, срок службы которых истекает: к 2030 году из эксплуатации выведут половину парка, а к 2032-му — 90%.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В полет: новейший Ил-112В впервые встал на крыло - видео
Новая история российской авиации: шесть Ан-124-100 "Руслан" - в небе

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Суэцкий канал соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией
Фото: операция спасения – как вытаскивали застрявшее в Суэцком канале судно
Ships once again moving along Suez Canal after Ever Given refloated
Видео: снова в путь – как была возобновлена навигация по Суэцкому каналу
Сколько у Вас ровесников в Молдове.
Тот же год рождения: число ваших ровесников в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться