Обвела вокруг пальца: как первая леди США всех обманула

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Первая леди США Джилл Байден притворилась стюардессой во время перелета из Калифорнии в Вашингтон, разыграв таким образом членов пресс-пула, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.
Сообщается, что во время подачи еды Джилл появилась в черном парике с бейджиком "Жасмин" и раздала желающим мороженое.
Как рассказали журналисты пула, никто не распознал в стюардессе первую леди США. Вернувшись без парика, она воскликнула: "С первым апреля!"
Джилл Байден таким образом удалось обмануть не только прессу, но и своих помощников.
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