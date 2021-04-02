Обвела вокруг пальца: как первая леди США всех обманула

Супруга хозяина Белого Дома Джилл Байден крайне успешно провела 1 апреля ранее придуманный розыгрыш - никто ничего не заподозрил.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Первая леди США Джилл Байден притворилась стюардессой во время перелета из Калифорнии в Вашингтон, разыграв таким образом членов пресс-пула, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

Сообщается, что во время подачи еды Джилл появилась в черном парике с бейджиком "Жасмин" и раздала желающим мороженое.

Как рассказали журналисты пула, никто не распознал в стюардессе первую леди США. Вернувшись без парика, она воскликнула: "С первым апреля!"

Джилл Байден таким образом удалось обмануть не только прессу, но и своих помощников.

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