Пока все спали: вечеринки для министров, землетрясение и новая волна COVID-19

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КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Глава МВД Франции поручил полиции проверить информацию о том, что главы некоторых министерств страны участвовали в подпольных вечеринках. О том, что несколько министров были замечены в ресторанах и ночных клубах, которые должны быть закрыты из-за пандемии коронавируса, сообщили французские СМИ.

"Я попросил префекта полиции Парижа проверить достоверность сообщенных фактов, чтобы, если они подтвердятся, привлечь к ответственности организаторов и участников этих тайных обедов", – написал глава МВД Франции Жеральд Дарманен в Twitter.

В репортажах французских СМИ идет речь о якобы действующем подпольном ресторане, расположенном в дорогом районе Парижа. Там ни официанты, ни клиенты не носят маски. Также были распространены видеокадры с закрытой вечеринки, куда десятки людей пришли без масок и не соблюдают социальную дистанцию. Съемка в репортаже сделана скрытой камерой, пишет РИА Новости.

Журналисты связались с одним из организаторов вечеринок, его представили как коллекционера. Мужчина, голос которого был изменен, рассказал о том, что присутствовал на ужинах в ресторанах, в которых принимали участие ряд членов французского правительства. Префектура полиции Парижа подтвердила, что начала расследование, чтобы установить организаторов и участников подпольных вечеринок.

По распоряжению властей, бары, кафе и рестораны остаются закрытыми во Франции с конца октября из-за эпидемии коронавируса.

Штраф за нарушение ограничений составляет 135 евро. Организаторам подпольных вечеринок может грозить до одного года тюрьмы и штраф 15 тысяч евро.

Землетрясение в Мексике

У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,4.

Об этом сообщила Геологическая служба США. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 99 километрах юго-западнее города Ла-Ривьера, их очаг залегал на глубине 10 километров.

Землетрясение зафиксировано в 18:43 по времени UTC (21:43 мск).

Об угрозе цунами не сообщалось.

Четвертая волна COVID-19

Эпидемиологи США утверждают, что страна столкнулась с новой, уже четвертой волной коронавируса.

Об этом ранее заявила глава Центра по контролю и распространению заболеваний США (CDC) Рошель Валенски. Она рассказала об ощущении "неминуемой гибели" на фоне роста заболеваемости COVID-19 в стране и рассказала о возможности четвертой волны пандемии. С ней согласен и профессор Университета Миннесоты, эпидемиолог Майкл Остерхолм, сообщает РИА Новости.

"Я считаю, что в некотором смысле мы находимся почти в новой пандемии. Единственная хорошая новость заключается в том, что нынешние вакцины эффективны против конкретного ("британского" - ред.) варианта B.1.1.7", – подчеркнул эпидемиолог.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 131 миллиона.

На утро 5 апреля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 131 212 766. Из них 2 852 462 человек скончалось. На первой строчке по числу инфицированных - США (30 706 121). Следом идут Бразилия (12 984 956) и Индия (12 485 509).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (4 883 174), Россия (4 529 576), Великобритания (4 373 798), Италия (3 668 264), Турция (3 487 050), Испания (3 300 965) и Германия (2 896 329).

На Украине, согласно данным института, всего было выявлено 1 797 027 случаев заражения, в Румынии - 974 375.

В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 235 087. В воскресенье профильное министерство сообщило о 639 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 5136, выздоровело 215 091 человек.

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