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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию

Президент РФ выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля

© Sputnik / Алексей Никольский
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20210405/34265438/prezident-rf-vystupit-s-poslaniem-federalnomu-sobraniyu-21-aprelya.html

В Кремле заявили, что российский президент Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию 21 апреля.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Место проведения мероприятия пока не называют, это произойдет, когда начнется аккредитация журналистов, уточнил Песков. Основные пункты выступления в Кремле не разглашают.

"Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни те или иные темы, которые будут затронуты в послании. Мы не будем этого делать сейчас", — сказал Песков журналистам.

Раз в год Владимир Путин обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики, пишет РИА Новости. Это программный политико-правовой документ, который выражает видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу. Оно включает политические, экономические, идеологические положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат Федерального собрания.

Президент РФ В. Путин.
© Sputnik / Григорий Сысоев
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По традиции на мероприятии присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели заксобраний субъектов страны, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе руководители региональных общественных палат, главреды крупнейших СМИ.

В 2020 году Путин выступил с посланием 15 января, оно продолжалось час и 12 минут. До этого обращения к парламенту длились в среднем чуть более часа. Оглашение программного документа в 2018 году стало рекордным и заняло один час и 55 минут.

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