Пока все спали: рынки Кишинева, шашлыки на балконе и румынский штамм COVID-19

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КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан пообещал, что в каждом секторе города до конца года будут действовать агропродовольственные рынки, организованные муниципалитетом.

К такому решению столичные власти пришли, руководствуясь тем, что нынешние рынки в секторах являются частными, и владельцы многих из них из-за проблем, связанных с ограничениями, хотят их закрыть.

"На частной территории примэрия не имеет права действовать. Но мы обязаны предоставить людям альтернативу. Если закрывается один рынок, то должен появиться другой", – пишет столичный градоначальник в соцсети.

По задумке городских властей, концепция модернизации Центрального рынка предусматривает изучение возможности создания его филиалов в секторах столицы.

"Эти рынки должны быть цивилизованными и современными, там должна проводиться ежедневная уборка по завершении работы. Преторы совместно с земельным управлением должны определить места для рынков, и до конца года надо открыть минимум два из них хотя бы в тех секторах, где есть запросы, – Рышкановка и Ботаника" – пишет Чебан.

Пикник на балконе

Некоторых людей ограничения и самоизоляция доводят до нарушения закона.

Житель российского Сочи установил и использовал мангал прямо у себя на балконе. Его "подвиг" засняли соседи и тут же выложили видео в соцсети, где оно и привлекло внимание правоохранителей.

На любителя шашлыка завели административное дело,теперь ему грозит штраф, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Поступило сообщение о том, что на балконе многоквартирного дома один из жильцов установил мангал и развел открытый огонь. На место был направлен инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сочи. В отношении гражданина возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.4 КоАП в РФ", – говорится в сообщении ведомства.

В главке пояснили, что использование открытого огня на балконах квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц запрещено по закону. Нарушитель рискует получить штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей.

Румынский штамм коронавируса?

Ученые в Румынии выявили новый вид коронавируса, способный снижать эффективность вакцин. Об этом сообщила пресс-служба Университета имени Штефана чел Маре в Сучаве, исследователями которого было выявлено заражение видом британского штамма коронавируса с мутациями, которые снижают эффективность вакцин.

''Служба общественного здравоохранения Англии в феврале добавила новый вид вируса (линия B.1.1.7 + E484K, название VOC202102/02), мутация E484K представляет большую устойчивость к созданным вакцинами антителам, что снижает эффективность вакцин. Из 91 пробы анализов, взятых у пациентов с SARS-CoV-2 в уездах Сучава, Клуж, Яссы, Тимиш и Ботошань, было выявлено 88 случаев британского штамма и один случай заражения видом B.1.1.7 + E484K", – говорится в сообщении на сайте университета.

Университет Сучавы заключил соглашения о сотрудничестве с больницами из семи уездов, чтобы проверять анализы. Вуз готов наладить подобное сотрудничество и с другими медучреждениями страны, чтобы сформировать объективную картину имеющихся в Румынии штаммов, пишет РИА Нововсти

По данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 131 миллиона.

На утро 6 апреля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 131 699 808. Из них 2 859 642 человека скончалось. На первой строчке по числу инфицированных - США (30 777 337). Следом идут Бразилия (13 013 601) и Индия (12 589 067).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (4 893 971), Россия (4 538 101), Великобритания (4 376 629), Италия (3 678 944), Турция (3 529 601), Испания (3 311 325) и Германия (2 903 036).

На Украине, согласно данным института, всего было выявлено 1 807 327 случаев заражения, в Румынии - 977 986.

В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 235 790. В понедельник профильное министерство сообщило о 703 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 5178, выздоровело 216 478 человек.

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