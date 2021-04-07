Пока все спали: дополнительный транспорт, землетрясение и авиасообщение с РФ

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Еще четыре единицы транспорта со среды курсируют по дополнительному троллейбусному маршруту "D", запущенному в молдавской столице в связи с ремонтом улицы И.Крянгэ. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан.

"Чтобы у граждан муниципия был быстрый и качественный транспорт, мы решили дополнить маршрут", - уточнил столичный градоначальник.

По его словам, ежедневно управление электротранспорта следит за пассажиропотоком и уведомляет жителей столицы об изменениях в маршрутах и расписании, если они происходят.

"Мы продолжаем анализировать возможность создания зеленого коридора для общественного транспорта на улице Иона Крянгэ, чтобы граждане могли безопасно ездить, с учетом того, что улицу ремонтируют", - добавил Чебан.

Землетрясение в Румынии

В ночь на среду в Румынии произошло землетрясение. Согласно данным Национального института физики Земли, толчок зарегистрировали в 03.28. Его магнитуда составила 2,6. А очаг в уезде Бузэу залегал на глубине 147 километров.

Колебания земной коры такой силы, произошедшие в соседней стране, жители Молдовы не ощущают.

Самое сильное землетрясение в этом месяце 2021 года в Румынии зарегистрировали 3 апреля. Тогда магнитуда составила 3,4, а очаг в уезде Вранча залегал на глубине 107 километров.

Всего в апреле 2021-го в Румынии зарегистрировали 10 землетрясений.

Авиасообщение с Россией

Лидер Партии социалистов Игорь Додон выразил надежду, что в июне авиасообщение между Молдовой и Россией может быть восстановлено, если Кишинев будет успешно проводить массовую вакцинацию от коронавируса.

"С начала прошлого года нет свободного передвижения между Молдовой и РФ. Надеюсь, что к июню у нас будет вакцинировано достаточное количество человек. Возможно, это станет аргументом, чтобы молдавские граждане могли попасть в Россию", - сказал Додон в эфире "Прямой линии", транслировавшейся на его странице в соцсети "Одноклассники".

Нормандский формат

Линия, проводимая в США на украинском направлении, делает невозможным участие США в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев заинтересован в создании дополнительных альянсов для завершения конфликта в Донбассе. В частности, он выступил за присоединение к переговорам США и Польши. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук также заявил, что присутствие США усилило бы переговоры в "нормандском формате", по его словам, Киев ведет консультации об участии США в переговорном процессе, пока не в публичной плоскости.

"С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в "нормандском формате", - заявил Рябков, комментируя возможность привлечения США к переговорам.

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