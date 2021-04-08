Пока все спали: вакцинация в Кишиневе, ситуация с коронавирусом и ремонт

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КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. В кишиневском управлении электротранспорта и столичном Автобусном парке составили списки персонала, которому предстоит пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции на текущем этапе. Речь идет примерно о 300 сотрудниках старше 60 лет, вставших в очередь на прививку. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан.

"Персонал троллейбусных и автобусных парков ежедневно напрямую контактирует с сотнями пассажиров, их вакцинация также является приоритетом для муниципалитета", – написал столичный градоначальник на свой странице в соцсети Facebook.

По его словам, столичная администрация продолжает принимать меры, чтобы минимизировать риски заражения COVID-19.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 133 миллионам.

К 8.35 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 132 миллиона 976 тысяч 286. Из них 75 миллионов 606 тысяч 920 человек выздоровели, 2 миллиона 886 тысяч 586 скончались.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (30 миллионов 921 тысяча 976). Следом идут Бразилия (13 миллионов 193 тысячи 205) и Индия (12 миллионов 801 тысяча 785).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (4 миллиона 902 тысячи 985), Россия (4 миллиона 554 тысячи 481), Великобритания (4 миллиона 381 тысяча 830), Италия (3 миллиона 700 тысяч 393), Турция (3 миллиона 633 тысячи 925), Испания (3 миллиона 326 тысяч 736) и Германия (2 миллиона 940 тысяч 279).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 1 миллион 836 тысяч 260 случаев заражения, в Румынии - 988 тысяч 624, в Молдове - 237 тысяч 718.

Однокомпонентная вакцина

Вакцина "ЭпиВакКорона" является однокомпонентной, но вводится дважды, то есть по составу компоненты не отличаются. Об этом заявил в интервью РИА Новости гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Вакцина "ЭпиВакКорона" является однокомпонентной, вводится двукратно с интервалом 21 день", – сказал он.

"ЭпиВакКорона" – вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработал Государственный научный центр "Вектор".

Кадры ремонта с высоты птичьего полета

Столичный градоначальник Ион Чебан опубликовал ролик, на котором видно, как выглядит ремонт аллеи на бульваре Г. Виеру в Кишиневе.

Чебан отметил, что ранее освещение на аллее практически отсутствовало, там были старые скамейки и большое количество рекламных панно, а также отсутствовала система полива. После завершения ремонта, по его словам, центр столицы будет выглядеть красиво.

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