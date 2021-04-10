Пока все спали: реклама на остановках, зачетка Гагарина, ситуация с COVID-19

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КИШИНЕВ, 10 апр – Sputnik. На кишиневских улицах может вновь появиться масса рекламы. Речь идет об остановках общественного транспорта, которые муниципальные власти предполагают активно использовать для этих целей.

По словам столичного градоначальника Иона Чебана, из общего количества остановок общественного транспорта, которых в столице порядка 700 штук, около 400 могут быть выставлены на аукцион для осуществления рекламными агентствами их администрирования.

Этот вопрос уже обсуждался примаром на заседании с представителями ряда рекламных агентств. Таким образом, примэрия Кишинева приступила к рассмотрению вопроса о создании механизма, с помощью которого можно будет предоставлять право размещения рекламы на остановках общественного транспорта посредством проведения публичных тендеров.

Все это, по убеждению властей столицы, будет способствовать восстановлению дорожной инфраструктуры в партнерстве с заинтересованными сторонами из бизнес-среды, занимающимися сферой наружной рекламы.

Зачетка Гагарина

В преддверии Дня космонавтики и 60-летия первого полета в космос Минобороны России опубликовало фотографии зачетной книжки первого космонавта планеты. Каждый может теперь узнать, в каких дисциплинах особенно отличился Юрий Алексеевич Гагарин.

Одно можно сказать с уверенностью – был он практически круглым отличником: главные отметки в зачетке – "отлично" и всего три "хорошо".

Ситуация в мире с COVID-19

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 134 миллионов.

На утро 10 апреля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 134 519 292. Из них 2 859 642 человека скончалось. На первой строчке по числу инфицированных – США (31 082 621). Следом идут Бразилия (13 373 174) и Индия (13 060 542).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 000 314), Россия (4 572 053), Великобритания (4 380 167), Италия (3 736 526), Турция (3 745 657), Испания (3 347 512) и Германия (2 977 299).

На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 1 875 605 случаев заражения, в Румынии – 998 555.

В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 240 056. В пятницу профильное министерство сообщило о 910 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 5339, выздоровел 220 881 человек.

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