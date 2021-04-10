Видео: российский МиГ-31 перехватил самолет ВВС США над Тихим океаном

Американский самолет-разведчик был перехвачен экипажем МиГ-31 над водами Тихого океана, государственную границу РФ он не нарушил.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Министерство обороны России опубликовало видео, на котором зафиксирован перехват и сопровождение российским МиГ-31 американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном.

Ранее об обнаружении воздушной цели, приближающейся к границе России, сообщили в Национальном центре управления обороной. Для перехвата подняли в воздух истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа, пишет РИА Новости.

После разворота стратегического самолета США экипаж МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. В Минобороны РФ также подчеркнули, что полет МиГ-31 проходил согласно международным правилам. Государственную границу России американский самолет-разведчик не нарушил.

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