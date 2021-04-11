Пока все спали: последние дни принца, кража данных и антирекорды COVID-19

СМИ Великобритании рассказали о том, какими были последние дни принца. Все это время он провел с семьей, а в последние минуты с ним неотлучно была супруга, королева Елизавета II.

Источники британской Telegraph при дворе сообщили, что состояние принца начало ухудшаться в ночь на пятницу. Тем не менее речи о госпитализации не было: любые разговоры о том, чтобы отправить 99-летнего Филиппа обратно в больницу, быстро пресекла королева.

"Он провел большую часть из тех четырех недель, что находился в больнице, пытаясь вернуться домой. Они прооперировали его сердце, чтобы попытаться дать ему чуть больше времени, может быть, с расчетом на его 100-летний юбилей. Но его не это волновало. Он просто хотел вернуться в свою кровать. Он ни за что не хотел умирать в больнице", – пояснил источник издания.

Смерть Филиппа стала неожиданностью, даже несмотря на то, что он был болен, рассказывают при дворе: "Я думаю, что было некое ощущение, что Железный Герцог не остановится и продержится до юбилея".

Источники издания Evening Standard рассказали, что в свои последние дни принц составлял письма, вел телефонные разговоры с любимыми и много читал. Он был "спокойнее и тише", рад был оказаться дома, но досадовал на коронавирусные ограничения - они осложняли встречи с семьей.

Филипп старался оставаться как можно более независимым, несмотря на ухудшающееся состояние здоровья, и продолжал самостоятельно одеваться, вспоминают при дворе.

"Он пришел в ярость, когда в его комнату поместили инвалидную коляску. Он потребовал, чтобы "эту проклятую штуку убрали с глаз долой", - цитирует издание РИА Новости.

В последнюю ночь Елизавета была у его постели. В 2017 году принц Филипп и королева Великобритании Елизавета II отметили 70-летие свадьбы. Дожить до такой даты никому до них в королевской семье не удавалось. Герцог Эдинбургский, муж королевы Британии Елизаветы II, умер в пятницу, 9 апреля, не дожив всего два месяца до своего столетнего юбилея.

В Сеть попали личные данные более миллиона пользователей Clubhouse

В свободном доступе в интернете оказались личные данные 1,3 миллиона пользователей соцсети Clubhouse Об этом сообщил портал Cybernews.

По информации портала, на популярном хакерском форуме в бесплатном доступе были опубликованы имена учетных записей, имена пользователей, привязанные аккаунты в Twitter и Instagram, количество подписчиков и подписок, дата создания аккаунта, приглашения в комнаты по имени пользователя, пишет РИА Новости.

Портал отмечает, что выложенные в свободный доступ сведения не несут никакой конфиденциальной информации, такой, как, например, данные кредитных карт, но их может быть достаточно для совершения последующих атак хакеров.

В Румынии количество заражений COVID-19 превысило миллион

Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире не уменьшается. Накануне во Франции число инфицирований за все время пандемии превысило отметку в пять миллионов. В соседней Румынии был преодолен рубеж в один миллион. Тем не менее эти цифры не останавливают людей, уставших от повсеместных ограничений. В субботу по Европе вновь прокатилась волна протестов против них.

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 135 миллионов.

На утро 10 апреля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 135 200 019. Из них 2 926 756 человека скончалось. На первой строчке по числу инфицированных – США (31 149 565). Следом идут Бразилия (13 445 006) и Индия (13 205 926).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 001 685), Россия (4 580 633), Великобритания (4 382 880), Италия (3 754 077), Турция (3 798 333), Испания (3 347 512) и Германия (2 996 742).

На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 1 893 192 случаев заражения, в Румынии – 1 002 865.

В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 240 886. В субботу профильное министерство сообщило о 830 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 5369, выздоровел 221 968 человек.

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