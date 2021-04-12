Пока все спали: Гречаная о Гагарине, ситуация с COVID-19 и чемпионство Рябчука

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Весь мир вспоминает 12 апреля первый полет человека в космос – событие, перевернувшее человеческое сознание, написала в понедельник спикер Зинаида Гречаная на своей странице в соцсети Facebook, отметив, что "этот подвиг прошел через времена и катаклизмы, но остался так же дорог нашей памяти, как 60 лет назад он был дорог сердцам миллионов советских людей".

"Многие, как и я, наверняка гордятся причастностью к этому событию. Гордятся тем, что Молдова внесла свой вклад в освоение космоса и тем, что летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, герой Советского Союза, первый человек, совершивший полет в космос, искренне любил нашу республику. Это был наш подвиг и это был наш Юрий Гагарин", – отметила Гречаная.

По ее словам, Гагарин любим не только нами, его звезда ярко горит над всем миром.

Sputnik и Россотрудничество показывают "Первый рейс к звездам">>>

"В честь него воздвигнуты памятники, его именем названы улицы в десятках городов Европы. В честь его подвига учрежден Международный день авиации и космонавтики, отмечаемый 12 апреля. Поздравляю всех с этим праздником, символизирующим торжество мужества, высочайшего профессионализма и беззаветной преданности Родине", – заключила спикер.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 135,9 миллиона.

К 8.25 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 135 миллионов 877 тысяч 350. Из них 77 миллионов 344 тысячи 266 человек выздоровели, 2 миллиона 935 тысяч 460 скончались.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (31 миллион 197 тысяч 511). Следом идут Бразилия (13 миллионов 482 тысячи 23) и Индия (13 миллионов 358 тысяч 805).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 миллионов 119 тысяч 585), Россия (4 миллиона 589 тысяч 209), Великобритания (4 миллиона 384 тысячи 610), Турция (3 миллиона 849 тысяч 11), Италия (3 миллиона 769 тысяч 814), Испания (3 миллиона 347 тысяч 512) и Германия (3 миллиона 12 тысяч 158).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 1 миллион 905 тысяч 430 случаев заражения, в Румынии - 1 миллион 6 тысяч 167, в Молдове - 241 тысяча 217.

Коронавирусные ограничения в Литве

Министерство здравоохранения Литвы обновило список "затронутых" коронавирусом стран и изменило правила для перевозчиков и путешественников с COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.

С понедельника в список стран пребывания со строгими мерами изоляции прибавились Хорватия и Турция.

А вот к лицам, прибывающим из Италии и Молдовы, теперь будут применяться обычные требования.

Рябчук – чемпион Греции

Защитник сборной Молдовы Олег Рябчук стал чемпионом Греции с "Олимпиакосом", обеспечившим себе титул за семь туров до конца футбольного чемпионата этой страны.

В очередном туре "Олимпиакос" выиграл у "Панатинаикоса" и досрочно стал чемпионом. В этой встрече Рябчук появился на поле на последней минуте.

"Молдавская федерация футбола поздравляет защитника национальной команды и лучшего футболиста страны прошлого года с трофеем и желает успехов его команде в Лиге чемпионов", – говорится в сообщении МФФ.

Рябчук перешел в "Олимпиакос" в начале этого года. Сыграл в чемпионате Греции в 14 матчах, из которых в 11 выходил в стартовом составе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc)

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