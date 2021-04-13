Пока все спали: работы у реки Бык, ситуация с COVID-19 и "космическая аллея"

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Работы по бетонированию территории у берегов реки Бык в Кишиневе начались рядом с мостом на улице П. Рареш, сообщил во вторник примар Кишинева Ион Чебан. По его словам, в этом году планируется сделать то же самое на участке до улицы М. Витязул.

"Меры предприняты, для того чтобы река была очищена и больше не оказывалась в плачевном состоянии", – отметил столичный градоначальник, подчеркнув, что работы ведутся согласно ранее утвержденному проекту по очистке русла Быка.

Средства на реализацию инициативы выделили из муниципального бюджета и Национального экологического фонда.

"Все инициированные еще в прошлом году работы проводятся, для того чтобы исключить риски затопления улицы Албишоара и предотвратить накопление ила в русле реки", – добавил Чебан.

В 2020 году при очистке реки было вывезено около 6 тонн ила, в том числе 4 тонны собрали с участков, где берега не были забетонированы.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 136,5 миллиона.

К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 136 миллионов 500 тысяч 769. Из них 77 миллионов 714 тысячи 143 человека выздоровели, 2 миллиона 944 тысячи 771 скончался.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (31 миллион 267 тысяч 359). Следом идут Индия (13 миллионов 527 тысяч 717) и Бразилия (13 миллионов 517 тысяч 808).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 миллионов 128 тысяч 140), Россия (4 миллиона 597 тысяч 400), Великобритания (4 миллиона 388 тысяч 296), Турция (3 миллиона 903 тысячи 573), Италия (3 миллиона 779 тысяч 594), Испания (3 миллиона 370 тысяч 256) и Германия (3 миллиона 24 тысячи 604).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 1 миллион 913 тысяч 415 случаев заражения, в Румынии - 1 миллион 8 тысяч 490, в Молдове - 241 тысяча 820.

"Космическая аллея" в Бухаресте

Космическая аллея" создана у бюста Юрия Гагарина в главном парке Бухареста в честь 60-летия первого полета человека в космос, сообщили в пресс-службе представительства Россотрудничества в Румынии.

"В бухарестском парке "Король Михай I" рядом с бюстом первого космонавта Юрия Гагарина была создана "Космическая аллея", чтобы отметить 60-летие первого полета человека в космос", - сообщил глава представительства Россотрудничества в Румынии Михаил Давыдов на своей странице в соцсети Facebook.

Вместе с членами Русского дома в Румынии первый румынский космонавт Дмитрий Прунариу сажал ели у бюста Гагарина.

Стрельба в Ноксвилле

Один человек погиб при стрельбе в школе в Ноксвилле, сообщили в полиции, пишет РИА Новости.

Правоохранители получили сообщение о вооруженном человеке в школе, после прибытия офицеров на место произошла стрельба, говорится в релизе ведомства. Кто стрелял, не уточняется.

"Офицер полиции Ноксвилла получил по меньшей мере одно ранение и был доставлен в медицинский центр с ранениями, которые, как ожидается, не будут представлять угрозы жизни. Один мужчина погиб на месте, другой задержан для дальнейшего расследования, других жертв стрельбы нет", - сообщила полиция.

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