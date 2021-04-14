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Индийский праздник Кумбха мела

Фото: индийцы 14 апреля отдают дань богам и коронавирусу

© Photo : Facebook / Mitya Menikv
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Sputnik Молдова
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Убеждать индийцев, что купание в священной реке никак не предохраняет от заражения коронавирусом, совершенно бесполезно.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. В среду, 14 апреля, верующие жители Индии и индуисты всего мира отмечают один из самых древних и редких праздников – Кумбха Мела. В этот день у берегов реки Ганг собираются вместе миллионы людей. Несмотря на коронавирус, это происходит и сегодня.

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Праздник отмечают в день, когда Солнце и Юпитер оказываются в определенном положении относительно друг друга и Земли. Его название происходит от слова "кумбха" – "кувшин". Празднование в числе прочих ритуалов сопровождается омовениями.

В данный момент в Индии находится журналист ВГТРК Дмитрий Мельников, который рассказал Sputnik Молдова о том, что сегодня происходит в местах массового паломничества к святыням индуизма.

"Индуисты считают, что именно в этот день воды священной реки Ганг, издревле почитаемой местными жителями, становятся целебными. Верующие убеждены, что речная вода волшебным образом превращается в своего рода магическое зелье, которое не только смывает все грехи, накопившиеся в человеке с момента предыдущего омовения, но и дает богатырское здоровье", – сообщает Мельников.

По словам журналиста, он собственным глазами наблюдал, как сотни тысяч индийцев – на автомобилях, автобусах, а то и вовсе пешком – добирались до города Харидвар, одного из священных городов индуизма, чтобы именно сегодня, 14 апреля, окунуться в воды Ганга.

"Главные герои этого фестиваля, конечно, не простые индийцы. Основные действующие лица - это так называемые садкху, отшельники, отказавшиеся от мирских благ, чтобы полностью посвятить себя служению богам, молитвам, исполнению индуистских ритуалов. Многие из них, раздевшись догола, окунаются в воду в надежде, что их минут все болезни", – рассказывает российский журналист.

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Он отмечает, что в нынешнем году индийские власти попытались ввести хотя бы минимальные ограничения в связи с пандемией коронавируса. И если 12 лет назад на праздник собиралось 100 миллионов человек, то ныне – "всего лишь" 30-50 миллионов.

При этом в последние недели в Индии фиксируется рекордное с начала пандемии количество заражений COVID.

"Если в первые месяцы эпидемии индийские полицейские бегали буквально с палками за нарушителями масочного режима, то сейчас я вижу, что в местах скопления паломников маски носят от силы 20% съехавшихся индуистов. Убеждать людей, что купание в священной реке никак не предохраняет от заражения вирусом, совершенно бесполезно. И главные нарушители – святые люди садху, которые, по их представлениям, живут уже не совсем в нашем мире, а находятся на пути к миру потустороннему", – говорит Мельников.

Журналист утверждает, что сам он от купания в священной реке "пожалуй, воздержится".

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Теги:
индуизм, коронавирус

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