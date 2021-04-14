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В Голливуде переснимут "Иронию судьбы"

© Photo : Mosfilm (1975)
В мире
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Sputnik Молдова
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В англоязычной версии советского фильма снимутся известные голливудские актеры Эмма Робертс и Томас Манн. Съемки начнутся этим летом.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Российский режиссер Марюс Вайсберг снимет англоязычную версию советского фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы", сообщает пресс-служба компании "Централ Партнершип".

"Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом, и вот, наконец, благодаря моему партнеру Владимиру Кошелеву, у нас получилось создать блестящий сценарий", — приводит пресс-служба слова Вайсберга.

На съемках фильма Ирония судьбы
© Sputnik / В. Алисов
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Картина будет носить название "About Fate". Главные роли исполнят известные голливудские актеры Эмма Робертс и Томас Манн. Съемки будут проходить в Бостоне этим летом, сообщает РИА Новости.

Марюс Вайсберг — режиссер, сценарист и продюсер, автор таких комедий, как "Бабушка легкого поведения", "Гитлер капут!", "Любовь в большом городе".

Своим мнением относительно будущего ремейка поделилась Валентина Талызина, сыгравшая подругу главной героини оригинального фильма "Ирония судьбы". Актриса сомневается в успехе новой англоязычной версии советского фильма.

"Не думаю, что у них получится сделать такой же успешный фильм: наш проверен годами, его до сих пор любят. А все, что делалось еще раз, всегда ведь выходило почти что плохо, если честно говорить", — сказала артистка в комментарии российскому изданию.

Главным отличием нового фильма, по мнению Талызиной, станет то, что советская лента создавалась "другими людьми в другое время".

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