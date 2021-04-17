Пока все спали: мигранты в России, Олимпиада и экипаж МКС

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. МВД и экспертному сообществу следует обсудить, как организовать выезд и въезд в Россию сотен тысяч нелегальных мигрантов, а также рассмотреть вопрос амнистии для них по мелким правонарушениям. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.
"Для мигрантов нужно организовать въезд и выезд, в том числе, чтобы они могли легализоваться. Сейчас это проблема. Потому что, например, билеты на самолет обратно в Россию выкуплены до декабря. А для многих и билеты на поезд дорогие", - сказал Крганов.
По его словам, представителям конфессий, МВД, экспертам и представителям стран, откуда мигранты, "нужно вместе подумать, как простому человеку организовать выезд и въезд в Россию, помочь легализоваться". Он также отметил, что "многие эксперты предлагают ввести полную амнистию по мелким правонарушениям для мигрантов, а не как сейчас, что за пару административных штрафов могут выдворить из страны".
Олимпиада в Токио
Японское правительство не намерено отказываться от планов проведения летней Олимпиады в Токио, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки в стране. Об этом заявил премьер Японии Ёсихидэ Суга, выступая на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Белом доме по завершении двусторонних переговоров.
"Как я упомянул в начале, я выразил решимость провести этим летом Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в качестве символа глобального единства. И президент Байден вновь выразил свою поддержку", - заявил Ёсихидэ Суга, отвечая на вопрос не отказался ли Токио от замысла провести Игры на фоне новой вспышки коронавируса.
Три члена экипажа МКС вернулись на землю
"Есть касание", - сказал диктор в трансляции Роскосмоса.
В корабле после полугодовой вахты вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс. После их отбытия на станции остались нести вахту семь человек, в том числе двое российских космонавтов.
Пожар ликвидирован
Пожар на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге полностью ликвидировали вечером в пятницу. Об этом заявили в пресс-службе городского ГУМЧС.
"По состоянию на 23.00 пожар полностью ликвидирован. Запланирован мониторинг места пожара каждые два часа до 7.00 17 апреля", – отметили в ведомстве.
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