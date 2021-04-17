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Гражданство, архивное фото

Пока все спали: мигранты в России, Олимпиада и экипаж МКС

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Sputnik Молдова
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Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. МВД и экспертному сообществу следует обсудить, как организовать выезд и въезд в Россию сотен тысяч нелегальных мигрантов, а также рассмотреть вопрос амнистии для них по мелким правонарушениям. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.

Рабочие-строители на крыше здания. Архивное фото
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Что предлагают власти для решения проблем трудовых мигрантов во время пандемии
В пятницу замглавы министерства внутренних дел Александр Горовой, выступая на заседании Межпарламентской ассамблеи Содружества потребовал от государств СНГ, чтобы их граждане, нелегально находящиеся в России, до 15 июня покинули страну. Согласно статистике МВД, в настоящий момент в РФ находятся более 332 тысяч нелегальных мигрантов из Узбекистана, 247 тысяч — из Таджикистана, 152 тысячи — с Украины, 120 тысяч — из Азербайджана, 115 тысяч — из Киргизии, 61 тысяча — из Армении, 56 тысяч — из Молдовы, 49 тысяч — из Казахстана. Он добавил, что если до 15 июня численность нелегалов не сократится, то эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ.

"Для мигрантов нужно организовать въезд и выезд, в том числе, чтобы они могли легализоваться. Сейчас это проблема. Потому что, например, билеты на самолет обратно в Россию выкуплены до декабря. А для многих и билеты на поезд дорогие", - сказал Крганов.

По его словам, представителям конфессий, МВД, экспертам и представителям стран, откуда мигранты, "нужно вместе подумать, как простому человеку организовать выезд и въезд в Россию, помочь легализоваться". Он также отметил, что "многие эксперты предлагают ввести полную амнистию по мелким правонарушениям для мигрантов, а не как сейчас, что за пару административных штрафов могут выдворить из страны".

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции официальной формы российских спортсменов для Олимпийских игр в Токио бренда Zasport в павильоне Космос (Центр Космонавтика и авиация) на ВДНХ. Олимпиада в Токио-2020 была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Россия презентовала спортивную форму для Олимпиады в Токио
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Олимпиада в Токио

Японское правительство не намерено отказываться от планов проведения летней Олимпиады в Токио, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки в стране. Об этом заявил премьер Японии Ёсихидэ Суга, выступая на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Белом доме по завершении двусторонних переговоров.

"Как я упомянул в начале, я выразил решимость провести этим летом Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в качестве символа глобального единства. И президент Байден вновь выразил свою поддержку", - заявил Ёсихидэ Суга, отвечая на вопрос не отказался ли Токио от замысла провести Игры на фоне новой вспышки коронавируса.

Три члена экипажа МКС вернулись на землю

LIVE: Запуск космического корабля Союз МС-18 с экипажем МКС-65 с космодрома Байконур
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Космический корабль "Союз МС-17" с членам экипажа Международной космической станции совершил успешную посадку в степи Казахстана, следует из трансляции на сайте Роскосмоса.

"Есть касание", - сказал диктор в трансляции Роскосмоса.

В корабле после полугодовой вахты вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс. После их отбытия на станции остались нести вахту семь человек, в том числе двое российских космонавтов.

Пожар ликвидирован

Пожар на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге полностью ликвидировали вечером в пятницу. Об этом заявили в пресс-службе городского ГУМЧС.

"По состоянию на 23.00 пожар полностью ликвидирован. Запланирован мониторинг места пожара каждые два часа до 7.00 17 апреля", – отметили в ведомстве.

Крупный пожар произошел в здании фабрики Невская мануфактура
© Video : Youtube / Sputnik Беларусь
Пожар на фабрике "Невская мануфактура" - кадры трагедии
В понедельник огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки. Обрушились кровля и внутренние перегородки, всего площадь пожара составила около 25 тысяч квадратных метров. Вечером понедельника пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров, во вторник и среду пожарные делали пролив тлеющих локальных очагов. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали.

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