Пока все спали: партия вакцины, ситуация с COVID-19 и успех теннисиста

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 18 апр – Sputnik. В субботу вечером Молдова получила 48 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca через платформу COVAX. Об этом сообщила президент Майя Санду на своей странице в соцсети Facebook.

"Мы очень признательны за эту помощь, которая позволяет нам продолжить осуществлять процесс вакцинации и перейти к следующим этапам", - отметила Санду.

Она также сообщила, что в стране и в дальнейшем рассчитывают на платформу COVAX, в том числе в том, что касается "помощи в скорейшем приобретении вакцины напрямую у производителя по более низкой цене".

Дефицит кислорода

Порядка 4 тонн кислорода ежедневно не хватает медицинским учреждениям Приднестровья из-за возросшего числа тяжелых форм заболевания коронавирусом, сообщила пресс-служба лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

Отмечается, что Молдавский металлургический завод является основным поставщиком кислорода для госпитальной сети. Его стандартная выработка – порядка 4 тонн в сутки, допустимая – 6 тонн. В нынешних условиях отбор кислорода на заводе доходит ежедневно до 10 тонн.

"Запас ресурсов тает. Необходим источник покрытия дефицита размером в 4 тонны каждые сутки", - говорится в сообщении.

Специалисты рассчитывают покрывать четверть дефицита за счет излишков Бендерского центра матери и ребенка. Остальное - ресурсами слободзейской станции. Но она все еще не функционирует.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 140,5 миллиона.

К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 140 миллионов 457 тысяч 797. Из них 80 миллионов 59 тысяч 348 человек выздоровели, 3 миллиона 9 тысяч 215 скончались.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (31 миллион 627 тысяч 701). Следом идут Индия (14 миллионов 526 тысяч 609) и Бразилия (13 миллионов 900 тысяч 91).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 миллионов 321 тысяча 176), Россия (4 миллиона 640 тысяч 537), Великобритания (4 миллиона 401 тысяча 176), Турция (4 миллиона 212 тысяч 645), Италия (3 миллиона 857 тысяч 443), Испания (3 миллиона 407 тысяч 283) и Германия (3 миллиона 154 тысячи 305).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 1 миллион 989 тысяч 160 случаев заражения, в Румынии - 1 миллион 27 тысяч 39, в Молдове - 245 тысяч 494.

Победа в теннисе

Молдавский теннисист Александр Козбинов стал победителем турнира Grand Palace Cup 2021 W15, который проходит в Санкт-Петербурге.

Трофей спортсмен завоевал в парном разряде, выступая со шведом Симоном Фройндом. В финале теннисисты выиграли у японско-турецкой пары Наоки Тажима / Алексей Захаров – 7:6 (7:5), 2:6, 10:6

Молдавский паспорт?

Полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых британской стороной в отравлении Скрипалей, пишет РИА Новости.

Как говорится в сообщении полиции, их разыскивают в связи с расследованием "обстоятельств серьезного преступления", на странице в Twitter также размещены их фотографии.

По данным полиции Чехии, россияне в октябре 2014 года должны были находиться в стране - сначала - в Праге, затем - в Моравско-Силезской и Злинской областях. "Лица использовали по крайней мере два удостоверения личности, сначала показав два российских паспорта на имя Александра Петрова, родился 13.7.1979, и Руслана Боширова, родился 12.4.1978, впоследствии - по паспорту Молдовы на имя Николая Попы, родился 18.7.1979, и таджикскому паспорту, выданному на имя Руслана Табарова, родился 23.10.1975", – говорится в сообщении полиции.

В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули – выжил.

Прокуратура Британии 5 сентября 2018 года предъявила двум гражданам РФ - Александру Петрову и Руслану Боширову - обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Тогдашний премьер Британии Тереза Мэй утверждала, что подозреваемые - сотрудники ГРУ. В свою очередь Боширов и Петров в интервью RT и Sputnik заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. На вопрос главного редактора телеканала RT и агентства "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, какое дело они хотели там завершить, Петров и Боширов ответили, что хотели посмотреть достопримечательности.

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