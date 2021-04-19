Пока все спали: женщина на МКС, дипломатический кризис, статистика COVID-19

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КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. В 2022 году на МКС полетит единственная в российском отряде космонавтов женщина. Ей станет Анна Кикина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

"Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил Центру подготовки космонавтов ввести Анну Кикину в один из ближайших экипажей кораблей "Союз" для полета на МКС в 2022 году. В скором времени будет принято решение, в весенний или осенний экипаж следующего года она будет включена", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в скором времени к Кикиной в отряде космонавтов присоединятся еще несколько женщин. Это участницы, приславшие свои заявки для съемок первого в космосе художественного фильма "Вызов".

"Анкеты девушек с инженерным образованием будут дополнительно рассмотрены комиссией, несколько кандидатур будут отобраны для профессиональной работы в отряде космонавтов", – уточнил источник.

МИД России высылает из страны 20 чешских дипломатов

Министерство иностранных дел России объявило о том, что 20 сотрудников посольства Чехии должны будут в течение суток покинуть Россию – они объявлены персонами нон грата.

Ранее в дипломатическое ведомство вызвали чешского посла Витезслава Пивоньку. Ему выразили решительный протест из-за высылки российских дипломатов и заявили об ответных мерах.

"Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии. Послу вручена соответствующая нота", — добавили в МИД.

В министерстве также указали, что в действиях Праги "нельзя не видеть также американский след" и подчеркнули, что решение о выдворении российских дипломатов принято "под голословными и надуманными предлогами" о причастности российских спецслужб к взрыву на военных складах в Врбетице в 2014 году, сообщает РИА Новости

Таким образом, после высылки из России 20 сотрудников посольства Чехии в нем останутся работать лишь 5 дипломатов. Об этом журналистам сообщил глава международного отдела администрации чешского президента Рудольф Йиндрак.

Ситуация с COVID-19 в мире

По данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 141 миллиона, более трех миллионов скончалось.

На утро 16 апреля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 141 124 378. Из них 3 017 555 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (31 669 880). Следом идут Индия (14 788 109) и Бразилия (13 943 071).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 350 520), Россия (4 649 044), Великобритания (4 403 060), Турция (4 268 447), Италия (3 870 131), Испания (3 407 283) и Германия (3 155 522).

На Украине, согласно данным института, всего было выявлено 1 999 567 случаев заражения, в Румынии – 1 029 304.

В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 245 897. В воскресенье профильное министерство сообщило о 403 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 5571, выздоровело 231 235 человек.

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