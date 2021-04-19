Видео: российские МиГ-31БМ отработали элементы воздушного боя над Тихим океаном

В ходе учения над акваторией Тихого океана экипажи высотных истребителей МиГ-31БМ провели воздушный бой с самолетами условного противника.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Министерство обороны РФ опубликовало фрагмент летно-тактических учений экипажей высотных истребителей МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка на северо-востоке России.

Сообщается, что в рамках учений были проведены ракетные стрельбы над акваторией Тихого океана. Летчики отработали приемы ведения воздушного боя, перехват и поражение воздушных целей, а также уход от атаки истребителей условного противника.

"Летчики совершенствовали тактические приемы ведения ближнего воздушного боя, элементы маневрирования с большими углами тангажа и крена, а также выполнили пуски ракет класса "воздух-воздух" по воздушным мишеням, имитирующим самолеты условного противника", – говорится в сообщении.

Задачи по перехвату и уничтожению воздушной цели впервые выполняли молодые летчики истребительной эскадрильи. Для них учения стали завершающим этапом подготовки к боевому дежурству по противовоздушной обороне в зоне ответственности Тихоокеанского флота, пишет РИА Новости.

Учения прошли в ходе контрольной проверки за зимний период обучения.

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