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Истребители-перехватчики МиГ-31БМ

Видео: российские МиГ-31БМ отработали элементы воздушного боя над Тихим океаном

© Sputnik / Anton Denisov
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20210419/34437735/video-rossiyskie-mig-31bm-otrabotali-elementy-vozdushnogo-boya-nad-pacific.html

В ходе учения над акваторией Тихого океана экипажи высотных истребителей МиГ-31БМ провели воздушный бой с самолетами условного противника.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Министерство обороны РФ опубликовало фрагмент летно-тактических учений экипажей высотных истребителей МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка на северо-востоке России.

Сообщается, что в рамках учений были проведены ракетные стрельбы над акваторией Тихого океана. Летчики отработали приемы ведения воздушного боя, перехват и поражение воздушных целей, а также уход от атаки истребителей условного противника.

"Летчики совершенствовали тактические приемы ведения ближнего воздушного боя, элементы маневрирования с большими углами тангажа и крена, а также выполнили пуски ракет класса "воздух-воздух" по воздушным мишеням, имитирующим самолеты условного противника", – говорится в сообщении.

Задачи по перехвату и уничтожению воздушной цели впервые выполняли молодые летчики истребительной эскадрильи. Для них учения стали завершающим этапом подготовки к боевому дежурству по противовоздушной обороне в зоне ответственности Тихоокеанского флота, пишет РИА Новости.

Учения прошли в ходе контрольной проверки за зимний период обучения.

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