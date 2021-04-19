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Таяние льдов в Восточно-Сибирском море

Гутерреш призвал внимательней отнестись к проблеме изменения климата

© Photo : Public domain
В мире
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Sputnik Молдова
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Генеральный секретарь ООН также не оставил без внимания сокращение льдов в Арктике и Антарктиде, призвав мировое сообщество повышение глобальной температуры.

КИШИНЕВ, 19 апр  – Sputnik. Самыми жаркими за всю историю климатических наблюдений в мире выдались последние шесть лет, а в июне прошлого года в российском городе Верхоянске в Якутии была зафиксирована максимальная температура к северу от Полярного круга - плюс 38 градусов. Информацию в ходе доклада Всемирной метеорологической организации о состоянии климата в 2020 году представил Генсек ООН Антониу Гутерреш.  

Люди наслаждаются освежающей водой фонтана Unisphere в парке Flushing Meadow Corona в районе Квинс
© AFP 2021 / JOHANNES EISELE
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"Данные в этом докладе должны всех нас насторожить", - сказал он и призвал всех мировых лидеров ознакомиться с документом.

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Гутерреш сообщил, что температура на планете в 2020 году оказалась на 1,2 градуса Цельсия теплее, чем в доиндустриальные времена, передает РИА Новости.

"Мы приближаемся к пределу в 1,5 градуса Цельсия, установленному научным сообществом. Мы на грани пропасти. Шесть лет, прошедших с 2015 года, были самыми жаркими за всю историю наблюдений. В июне температура достигла 38 градусов по Цельсию в Верхоянске в России, что является самой высокой зарегистрированной температурой где-либо к северу от Полярного круга", - подчеркнул генсек.

Кроме того, отметил он, в мире продолжает расти концентрация основных парниковых газов. "Концентрация углекислого газа поднялась до нового максимума - 410,5 миллионной доли. Это на 148% выше доиндустриальных уровней", - сказал Гутерреш.

Генсек ООН обратил внимание и на сокращение льдов в Арктике и Антарктиде. В частности, сказал он, с сентября 2019 года по август 2020 года ледяной покров Гренландии потерял 152 миллиарда тонн льда.

Ледовое покрытие в акватории Баренцева моря
© Sputnik / Валерий Мельников
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Количество тропических циклонов в мире за отчетный период было "выше среднего", также сообщил он. Число циклонов, которым метеорологи дали имена, в прошлом году составило 98. Повсеместная засуха в Соединенных Штатах вызвала крупнейшие лесные пожары, когда-либо зарегистрированные в Калифорнии и Колорадо, в Бразилии засуха также вызвала серьезные лесные пожары, добавил Гутерреш.

"Наша задача ясна. Наука говорит нам, что для предотвращения наихудших последствий изменения климата мы должны ограничить повышение глобальной температуры показателем в 1,5 градуса от доиндустриального исходного уровня. Это означает сокращение к 2030 году глобальных выбросов парниковых газов на 45% по сравнению с уровнями 2010 года и достижение нулевых выбросов к 2050 году" - подчеркнул он, добавив, что нынешний год должен стать годом действий.

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