Пока все спали: пожар в Южной Африке, память о Чернобыле и антирекорды COVID-19

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КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. В ЮАР несколько дней бушует масштабный природный пожар в столице страны, Кейптауне. Специалисты утверждают, что может потребоваться не менее двух дней, чтобы потушить его.

Пожар, начавшийся еще в воскресенье на склонах Столовой горы недалеко от южноафриканской столицы, постепенно охватил кампус и библиотеку Кейптаунского университета.

Распространению огня способствует сильный ветер на Столовой горе, которая более чем на 1 километр возвышается над столицей ЮАР. Из-за создавшейся угрозы кварталам города начата эвакуация населения. Из-за масштабного распространения огня была закрыта трасса N3, связывающая столицу страны и город Дурбан, пишет РИА Новости.

Пожаром были полностью уничтожены ресторан и чайный сад рядом со знаменитым мемориалом южноафриканскому политику Сесилу Родсу.

В память о Чернобыле

В Кишиневе занялись обустройством сквера в память о жертвах Чернобыльской катастрофы в парке "Долина роз".

Об этом на своей странице в соцсети сообщил столичный примар Ион Чебан.

Примар подробно отчитался о ходе работ по благоустройству. В сквере удалили старый асфальт и бордюры. Все это будет заменено.

Будут проложены аллеи, установлена система освещения и камеры видеонаблюдения. В сквере появятся новые мусорные баки и скамейки, будут высажены цветы и проведены работы по озеленению. Далее в планах – установка системы орошения.

26 апреля исполняется 35 лет со дня Чернобыльской катастрофы.

Максимальное число заражений коронавирусом

Почти 5,2 миллиона заражений COVID-19 зарегистрировано по всему миру на прошлой неделе, это является самым большим количеством заболеваний за неделю с начала пандемии.

Об этом заявила на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

"Мы наблюдаем рост распространения инфекции во всех возрастных группах. На прошлой неделе ВОЗ сообщили о 5,2 миллиона случаев заражений COVID-19 – самое большое количество случаев за неделю с начала пандемии, за 16 недель пандемии.

По словам чиновника ВОЗ, также наблюдается смена возрастной категории заразившихся. Это может быть связано с социальной активностью людей, в частности, необходимостью выходить на работу и невозможностью соблюдать социальную дистанцию. Существенное влияние на увеличение количества новых заражений оказывает и появление новых штаммов, в особенности В117 (так называемый "британский штамм").

По данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 141 миллиона.

На утро 6 апреля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 141 828 958. Из них 3 027 604 человека скончались. На первой строчке по числу инфицированных - США (31 737 347). Следом идут Индия (15 061 919 ) и Бразилия (13 973 695).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 357 229), Россия (4 657 509), Великобритания (4 406 114), Турция (4 323 596), Италия (3 878 994), Испания (3 428 354) и Германия (3 167 645).

На Украине, согласно данным института, всего было выявлено 2 006 197 случаев заражения, в Румынии - 1 031 072.

В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 246 238. В понедельник профильное министерство сообщило о 349 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 5591, выздоровели 232 328 человек.

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