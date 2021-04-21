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Пока все спали: конец Суперлиги, новые митинги движения BLM, статистика по COVID-19

© AP Photo / Claude Paris
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Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Европейские клубы, ранее сообщившие о создании Суперлиги, один за другим заявляют о выходе из нее. 

Во вторник, 20 апреля, СМИ сообщали о том, что вовлеченные в создание Суперлиги клубы обсуждают роспуск турнира. В итоге в конце дня практически все английские клубы дружно заявили о том, что покидают Суперлигу.

Футбольный мяч
© Sputnik / Александр Вильф
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Вслед за ними о выходе сообщили и несколько представителей итальянского чемпионата. На данный момент о своем дальнейшем участии в турнире не заявили мадридские "Реал" и "Атлетико", "Барселона", а также туринский "Ювентус".

В ночь на понедельник 12 клубов объявили о создании нового европейского турнира – Суперлиги. ФИФА, УЕФА, национальные ассоциации и представители футбольного сообщества выступили с жесткой критикой идеи ее основания. УЕФА 19 апреля объявил, что не будет допускать до чемпионатов Европы и мира игроков, выступающих в новом турнире, и отстранит клубы - участники Суперлиги от турниров под своей эгидой.

Новые митинги движения Black Lives Matter в США

Во вторник, 20 апреля, присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Шовин признан виновным по всем трем пунктам. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.

Напомним, инцидент, являющийся предметом разбирательства нынешнего судебного процесса, произошел в мае 2020 года. Тогда в интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. В убийстве при задержании Флойда обвиняется бывший полицейский Дерек Шовин, трое его напарников – в пособничестве убийству.

Я - Джордж Флойд: протесты в США перекинулись на весь мир.
© Ruptly
Я - Джордж Флойд: протесты в США перекинулись на весь мир

После оглашения вердикта 20 апреля в Нью-Йорке сотни представителей движения Black Lives Matter начали шествие по улицам города.

Колонна с флагами и транспарантами двигалась прямо по проезжей части. При этом полиция никак не вмешивалась в процесс, сопровождая митингующих, пишет РИА Новости.

Звучат лозунги и кричалки за прекращение финансирования полиции. Толпа скандирует: "Что мы хотим?! Справедливости! Вы не сможете остановить революцию! Чьи улицы? Наши улицы!" – сообщает корреспондент агентства, находящийся в Нью-Йорке.

Ситуация с COVID-19 

По данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 142 миллионов.

На утро 21 апреля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 142 621 220. Из них 3 041 541 человек скончался. На первой строчке по числу инфицированных - США (31 792 013). Следом идут Индия (15 321 089) и Бразилия (14 043 076).

Больница
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
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В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 401 293), Россия (4 665 553), Великобритания (4 408 638), Турция (4 384 624), Италия (3 891 063), Испания (3 428 354) и Германия (3 182 951).

На Украине, согласно данным института, всего было выявлено 2 006 197 случаев заражения, в Румынии – 1 031 072.

В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 246 691. Во вторник профильное министерство сообщило о 453 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 5616, выздоровел 233 281 человек.

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