Путин: РФ с большинством стран развивает отношения на основе взаимного уважения

Владимир Путин в среду выступил с традиционным ежегодным посланием Федеральному собранию РФ. О самых главных темах, затронутых главой России в послании, – в обзоре Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. С подавляющим большинством стран мира Россия развивает отношения, основанные на взаимном уважении, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

"Именно на основе взаимного уважения мы выстраиваем связи с абсолютным большинством государств мира, в Азии, в Латинской Америке, со многими странами Европы. Последовательно и в приоритетном порядке расширяем контакты с ближайшими партнерами по Шанхайской организации сотрудничества, Содружеством независимых государств, союзниками по Организации договора о коллективной безопасности", – сказал глава российского государства.

Он подчеркнул, что "Россия всегда открыта для широкого межгосударственного сотрудничества: мы последовательно выступаем за сохранение и укрепление ключевой роли в мировых делах именно Организации Объединенных Наций, стремимся оказать содействие урегулированию региональных конфликтов".

"Уже многое сделали для стабилизации ситуации в Сирии, для налаживания политического диалога в Ливии, Россия сыграла, как вы знаете, и главную роль в том, что удалось остановить вооруженный конфликт в... Нагорном Карабахе", – подчеркнул президент РФ.

Стратегическая и глобальная стабильность

Путин также заявил, что Россия предлагает мировому сообществу обсудить стратегическую и глобальную стабильность, создать среду бесконфликтного существования.

"Как лидер в создании боевых систем нового поколения, в развитии новых ядерных сил, Россия еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением, обеспечением глобальной стабильности. Предметом, целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного сосуществования на основе уравнения безопасности, которое охватывало бы не только традиционные стратегические вооружения, межконтинентальные баллистические ракеты, тяжелые бомбардировщики и подводные лодки, но и, подчеркну, все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи, независимо от их оснащения", – отметил российский лидер.

Путин также сообщил, что первый полк, укомплектованный тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат", заступит на боевое дежурство в конце 2022 года.

"На боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности "Авангард", лазерные боевые комплексы "Пересвет", а первый полк, полностью укомплектованный тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат", поступит на боевое дежурство по плану в конце 2022 года", – сказал Путин.

В декабре 2020 года командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что "Сармат" заступит на боевое дежурство в 2022 году в Ужурской ракетной дивизии.

"Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. Новая ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.

Об обстановке в Белоруссии

Также в послании Федеральному собранию лидер РФ отдельно отметил важность ситуации в Белоруссии.

"Мы знаем о прямой попытке организации в Белоруссии госпереворота и попытке убийства президента страны. При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемог, коллективного Запада. Никто этого словно не замечает. Все делают вид, что вообще ничего не происходит", – сказал российский президент.

По его словам, можно как угодно относиться к Януковичу, которого чуть не убили и тоже отстранили от власти при помощи вооруженного переворота. Путин подчеркнул, что можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Белоруссии Александра Лукашенко, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, – это уже слишком.

Особое волнение вызвали признания задержанных участников заговора в том, что готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникации, полное отключение всей энергосистемы столицы Белоруссии.

"Это значит, что, по сути, велась подготовка к кибератаке. Видимо, недаром западные коллеги упорно отказываются от многочисленных российских предложений наладить международный диалог в области информационной и кибербезопасности. Все уходят от обсуждения этого вопроса. А что было бы, если бы попытка госпереворота в Белоруссии была бы реально предпринята? Сколько бы людей пострадало? Как складывалась бы судьба Белоруссии? Об этом никто не думает. Также никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране", – сказал Путин.

Об отношениях с участниками международного общения

Россия не хочет сжигать мосты, но если кто-то воспринимает добрые намерения РФ как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь мосты, ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким, заявил российский президент в ходе своего послания Федеральному собранию РФ.

"Хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, но мы видим, что происходит в реальной жизни, – цепляют Россию то тут, то там без всяких причин", – сказал Путин.

По его словам, это намерение искренне даже по отношению к тем, с кем в последнее время отношения у России, мягко говоря, не складываются.

"Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким", – добавил Путин.

Российский лидер отметил, что организаторы "любых провокаций, угрожающих коренным интересам безопасности РФ, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели".

"При этом у нас хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения. Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти с Россией так называемую "красную черту", – заявил Путин.

Президент РФ также обратил внимание на то, что, где будет проходить "красная черта", Россия станет определять в каждом конкретном случае сама.

О производстве вакцин

Путин подчеркнул, что РФ обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса.

"Настоящий прорыв совершили наши ученые. Сейчас Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса. Эти и многие другие достижения последних лет – прямое воплощение растущего научного и технологического потенциала нашей страны. Хочу поблагодарить каждого, кто внес вклад в борьбу с инфекцией", - сказал Путин.

При этом президент РФ отметил, что "коронавирус пока еще не побежден окончательно".

"Он остается прямой угрозой. Мы видим, как драматично складывается ситуация во многих странах, где число заражений растет. Нам нужно сейчас держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса, – и по контуру границ, и внутри нашей страны", – добавил Путин.

Президент России назвал вакцинацию единственным способом побороть пандемию коронавируса.

"Обращаюсь ко всем гражданам России. Нельзя терять бдительность. Прошу вас беречь себя и своих близких, максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей", – сказал Путин.

По его словам, центральное значение сейчас имеет вакцинация. "Прошу правительство, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этими вопросами. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной. Это позволит осенью сформировать коллективный иммунитет. Обращаюсь ко всем жителям станы – сделайте прививку. Только так мы можем побороть пандемию", – подчеркнул российский лидер.

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