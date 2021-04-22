Пока все спали: пожар потушен, ультиматум Кулганека, фальшивый Pfizer

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КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Пожар, вспыхнувший утром в среду на складе в Кишиневе по улице Каля Басарабией, 30, был полностью ликвидирован в четверг, 22 апреля, в 06.44 утра. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

В течение ночи на месте возгорания работали бригады специального назначения ГИЧС. Пожарные провели работы по сносу и демонтажу сгоревшей металлической конструкции, чтобы обеспечить доступ внутрь сгоревшего склада.

Далее предстоит начать исследование места происшествия для установления причины пожара. Исследовательская лаборатория проведет анализ места инцидента, чтобы представить возможные версии причины возгорания. По итогам специалистами будет составлен отчет.

Дипломатический скандал продолжается

В среду чешский президент Милош Земан назначил новым главой МИД страны Якуба Кулганека, который до этого занимал пост замглавы МВД. В первый же день пребывания в новой должности Кулганек потребовал, чтобы Россия к полудню четверга обеспечила возвращение всех ранее высланных из России дипломатов обратно в Москву. В противном случае министр пообещал сократить численность российской дипмиссии в Праге до уровня, аналогичного чешскому в Москве.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ультиматум чешской стороны и заявила, что подобный тон Праги недопустим в диалоге с Москвой, сообщает РИА Новости.

"Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО", — заявила Захарова.

По ее словам, в четверг в МИД России вновь состоится разговор с послом Чехии в Москве.

В конце прошлой недели глава чешского правительства Андрей Бабиш сообщил, что Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. За этим последовало выдворение из страны 18 российских дипломатов. Москва ответила объявлением персонами нон грата 20 дипломатов из чешского посольства.

Кроме того, обвинения Праги прокомментировали в Кремле и назвали их возмутительными и голословными.

По информации МИД Чехии, на вторник в российском посольстве в Праге было двадцать семь дипломатов и шестьдесят семь техслужащих, в чешском посольстве в Москве — пять и девятнадцать соответственно.

В двух странах обнаружена поддельная вакцина от Pfizer

Американский производитель вакцины от коронавируса компания Pfizer обнаружила в Мексике и Польше поддельные версии ее препарата. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Отмечается, что в Мексике около 80 человек получили в клинике поддельную вакцину, выдаваемую за Pfizer/BioNTech. При этом с привитых была взята плата почти в тысячу долларов за дозу. Факт фальсификации удалось обнаружить, выяснив, что флаконы были с поддельной этикеткой.

В свою очередь, в Польше поддельная вакцина, вероятно, была на самом деле лекарством против морщин. Польские власти заверили, что фальшивую вакцину никто не успел получить, пишет РИА Новости. Правоохранители и в Мексике, и в Польше изъяли обнаруженный контрафакт, после чего Pfizer подтвердила, что эти препараты являются подделкой.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 143 миллионов.

На утро 22 апреля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 143 503 705. Из них 3 055 760 человек скончалось. На первой строчке по числу инфицированных – США (31 862 076). Следом идут Индия (15 616 130) и Бразилия (14 122 795).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 436 227), Россия (4 673 699), Турция (4 446 591), Великобритания (4 411 059), Италия (3 904 899), Испания (3 446 072) и Германия (3 205 939).

На Украине, согласно данным института, всего было выявлено 2 027 544 случая заражения, в Румынии – 1 037 009.

В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 247 391. В среду профильное министерство сообщило о 700 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 5643, выздоровело 232 204 человека.

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