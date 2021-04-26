Пока все спали: нападение на подростка, ситуация с COVID-19 и обладатели "Оскара"

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КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. Полиция в Кишиневе начала расследование случая о предполагаемом нападении на подростка в магазине, расположенном в столичном секторе Ботаника. Об этом сообщили в управлении полиции Кишинева.

Первоначально мать мальчика рассказала, что четверо неизвестных били ногами ее ребенка по голове и спине прямо в торговой точке. Она предполагает, что нападавшие могли находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

"Звонок в Службу 112 поступил в 16.55. Сообщалось что вблизи магазина на бульваре Дечебал на 14-летнего подростка напали неизвестные. На место происшествия был направлен экипаж, но никого не обнаружили по указанному адресу", – говорится в сообщении полиции.

Уточняется, что позднее пострадавший вместе с мамой пришел в Инспекторат полиции Ботаники.

"Случай зарегистрирован и рассматривается. Предстоит выяснить все обстоятельства и провести медицинскую экспертизу, чтобы установить степень тяжести полученных травм. Также предстоит идентифицировать всех замешанных лиц для привлечения к ответственности", – заключили в полиции.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 146,8 миллиона.

К 8.25 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 146 миллионов 836 тысяч 524. Из них 84 миллиона 658 тысяч 832 человека выздоровели, 3 миллиона 106 тысяч 435 скончались.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (32 миллиона 77 тысяч 75). Следом идут Индия (16 миллионов 960 тысяч 172) и Бразилия (14 миллионов 340 тысяч 787).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 миллионов 559 тысяч 121), Россия (4 миллиона 708 тысяч 640), Турция (4 миллиона 629 тысяч 969), Великобритания (4 миллиона 420 тысяч 443), Италия (3 миллиона 962 тысячи 974), Испания (3 миллиона 468 тысяч 617) и Германия (3 миллиона 306 тысяч 692).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 2 миллиона 79 тысяч 200 случаев заражения, в Румынии - 1 миллион 46 тысяч 264, в Молдове - 249 тысяч 139.

Обладатели "Оскара"

Энтони Хопкинс стал самым пожилым обладателем "Оскара", он удостоен награды в категории "Лучшая мужская роль" за фильм "Отец". Фрэнсис Макдорманд завоевала награду в категории "Лучшая актриса". Картина Хлои Чжао "Земля кочевников" взяла "Оскар" в категории "Лучший фильм года", а сама Чжао выиграла награду в категории "Лучший режиссер".

Кроме того, песня Fight for You из фильма "Иуда и черный мессия" завоевала статуэтку в категории "Лучшая оригинальная песня", а британский актер Дэниэл Калуя получил "Оскар" за роль второго плана в этой картине. Южнокорейская актриса Юн Ё-джон из фильма "Минари" выиграла "Оскар" в категории "Лучшая актриса второго плана".

Американский мультфильм "Душа" завоевал "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм", а также получил статуэтку за лучшее музыкальное сопровождение. Создатели картины "Манк" взяли награду киноакадемии США "Оскар" за операторскую работу и художественную постановку.

Также картина "Мой учитель - осьминог" удостоена награды киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".

Кинокартины "Ма Рейни: мать блюза" и "Довод" удостоены премий "Оскар" за зрелищность. А фильм "Два далеких незнакомца" получила награду в номинации "Лучший короткометражный игровой фильм". Картина "Еще по одной" датского кинорежиссера Томаса Винтерберга завоевала "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм". Также статуэтку получила британская актриса и режиссер Эмиральд Феннел – "За лучший оригинальный сценарий" к фильму "Девушка, подающая надежды".

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