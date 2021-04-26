Россия – в первой пятерке по военным расходам: тенденции в мире и СНГ

В докладе SIPRI Россия имеет четвертый по размеру оборонный бюджет и уверенно занимает второе место в мире по версии рейтинга военной мощи Global Firepower.

Этот парадоксальный "перекос" свидетельствует о высоком качестве государственного управления, правильной стратегии военного строительства и эффективности российского ОПК.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Российская Федерация в 2020 году потратила на военные расходы 61,7 миллиарда долларов США, и заняла четвертое место в мире. При сохранении планетарной тенденции к росту военных расходов – на 2,6%, Россия в 2020 году потратила на 6,6% меньше утвержденного оборонного бюджета. Ранее, в 2019-м военные расходы РФ составили 65,1 миллиарда долларов, заметно снижение расходов в минувшем году на 3,4 миллиарда долларов. Безудержная милитаризация целью Москвы не является, обороноспособность должна быть разумной и достаточной.

В пятерку стран с крупнейшими военными расходами вошли США, Китай, Индия, Россия и Великобритания, на которых приходится 62% мировых затрат – всего 1,98 триллиона долларов.

При относительно скромном военном бюджете, Россия в мировом рейтинге военной мощи Global Firepower традиционно занимает второе место после США, Китай – на третьей позиции, Индия – на четвертой, а Великобритания в первую пятерку не входит (8-е место). Российский парадокс больших успехов при меньших затратах объясняется правильной стратегией военного строительства, эффективностью государственного управления и национального оборонно-промышленного комплекса (ОПК), разработками высокотехнологичных вооружений. Любопытно, что Global Firepower ставит военный бюджет РФ только на 11 ступень, это объясняется разными методиками расчетов. Необходимо иметь ввиду, что военные расходы страны включают все затраты правительства на вооруженные силы, включая зарплату (денежное довольствие), закупки вооружения и военной техники, военное строительство, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, управление и тыловое обеспечение. Расходы на вооружения составляют меньшую часть от общего объема военных расходов.

Разумеется, не все военные расходы "прозрачны", объективность рейтинга SIPRI относительна, а суммы с шестью – девятью нулями напрямую с боеготовностью войск не коррелируются. Так, военные расходы стран НАТО в 2020 году составили свыше одного триллиона долларов – в 25 раз больше, чем у России. При этом западная коалиция с позором покидает Афганистан, не добившись победы над талибами за 20 лет боевых операций.

Постсоветское пространство

За исключением России, военные расходы стран СНГ выглядят достаточно скромно, и в таблице располагаются на значительном удалении от лидеров.

© Sputnik Военные расходы стран за 2020 год.

Российская стратегия военного строительства – наилучший результат за наименьшие средства – успешно проецируется на постсоветском пространстве. Москва помогает союзникам вооружениями – по внутрироссийским ценам, а некоторые образцы поставляет безвозмездно. Напомню, в ранее опубликованном докладе SIPRI об экспорте оружия в 2016 – 2020 годах России отведено второе место в мире после США. Это своего рода трансформация военных расходов в доходы и коллективную систему безопасности СНГ (ОДКБ).

К примеру, Казахстан с 2015 года на льготных условиях закупил у России 12 истребителей-бомбардировщиков Су-30СМ – первым из стран СНГ, а также военно-транспортные и ударные вертолеты Ми-171Ш и Ми-35, модернизированный Ил-76МД-90А. Ранее республика получила фронтовые бомбардировщики Су-24, истребители МиГ-31 и МиГ-29, зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 – безвозмездно.

Беларусь получает от России широкий спектр вооружений. Ранее Минобороны республики заявило о подготовке контракта на закупку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Для ВВС и войск ПВО закуплены четыре зенитных ракетных дивизиона ЗРК С-300ПС. Ранее Беларусь получила восемь комплектов С-300ПМУ-1, четыре ЗРК "Тор-М2" (батарея) и партию ракет к ним (по контракту 2017 года). Значительная часть поставок – льготные или безвозмездные.

Армении бесплатно передали а два дивизиона ЗРК С-300 (в рамках формирования Объединенной системы ПВО СНГ), она стала первым в мире импортером четырех российских ракетных комплексов "Искандер-Э" (и 25 ракет), приобрела 12 истребителей Су-30СМ, совершенные зенитные ракетные комплексы "Бук-М1-2", "Тор-М2КМ", "Оса-АК", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек". Москва поставляет оружие Еревану по внутрироссийским ценам, а также помогает государственными кредитами общим объемом 300 миллионов долларов США. Разумеется, всякое оружие – лишь инструмент, который требует умелых рук. Знания и опыт – дело наживное, и менее затратное.

С другой стороны, за много лет пребывания в НАТО военные бюджеты стран Балтии не позволили им приобрести ни одного боевого самолета, танка или корабля (старые базовые тральщики и новые катера – не в счет). Польша фактически утратила последнюю подводную лодку "Orzel" (советской постройки), а надводный флот продолжает деградировать. Румыния "донашивает" старые советские "Миги". Это своего рода проекция натовской "стратегии" выбрасывания огромных денег "на ветер", без видимого роста боеспособности войск, без гиперзвуковых ракет, без военных побед в Афганистане, Ираке, Сирии и других горячих точках.

Как бы то ни было, сегодня и в обозримой перспективе многие страны мира вынуждены бороться с внутриполитической нестабильностью – на грани гражданской войны, или противостоять международному терроризму – в формате военных операций. Все это предопределяет дальнейший рост расходов на оборону.