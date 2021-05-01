Пока все спали: благодатный огонь, кошка в Белом доме и пандемия в Индии

КИШИНЕВ, 1 мая – Sputnik. Православные отмечают Великую субботу. В этот день верующие вспоминают погребение Иисуса Христа, а также готовятся встретить Христово Воскресение. По церковному канону во время субботней литургии духовенство меняет облачение с темного на светлое.

"Не потому что Христос уже воскрес, просто страдания уже кончились. То есть все уже случилось, дальше мы просто ждем Воскресения Христова", –рассказал РИА Новости известный православный миссионер, клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

С этим днем связано и одно из главных церковных таинств – сошествие Благодатного огня. Церемония традиционно пройдет в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу. Благодатный огонь считается святыней для верующих, а его появление считают великим чудом. Он загорается в иерусалимском храме Гроба Господня ежегодно в Великую субботу - накануне празднования православными Пасхи.

Сообщается, что в главной христианской церкви накануне православной Пасхи соберутся около 2,5 тысяч верующих. Из-за ограничений, введенных Израилем в ситуации с пандемией COVID-19, молдавские священники в этом году не смогут попасть в Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Тем не менее Благодатный огонь будет доставлен в Молдову с помощью представителей дипломатического корпуса. Огонь примет посол Молдовы в Израиле Габриэлла Морару, после чего передаст его ожидающим в аэропорту священникам, которые уже доставят его верующим Молдовы.

Джо Байден решил завести кошку

Президент США Джо Байден и его жена Джилл рассказали в интервью NBC News, что в Белом доме скоро появится новый питомец. Байдены решили завести кошку, которая присоединится к их двум собакам, уже обитающим в президентской резиденции.

На вопрос ведущего интервью о том, была ли это идея президента, Байден, улыбаясь, ответил: "Нет, но это легко". Джилл Байден, комментируя слова журналиста о том, что их собаке Мейджору придется теперь уживаться и с кошкой, отметила, что это было частью его дрессировки.

Последним президентом США, чья кошка жила в Белом доме, был Джордж Буш-младший, сообщает РИА Новости. Его кошка по кличке Индия скончалась прямо перед тем, как он с женой выехали из Белого дома в январе 2009 года.

В Индии зафиксировали максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии

Количество выявленных за сутки заражений коронавирусной инфекцией в Индии составило 401 993, при этом скончались 3 523 человека, что стало максимальным показателем с начала пандемии, сообщает Минздрав страны.

Таким образом, число новых заболевших в Индии уже десятый день подряд превышает 300 тысяч человек.

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 150 миллионов.

На утро 1 мая число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 150 984 120. Из них 3 176 214 человек скончалось. На первой строчке по числу инфицированных – США (32 345 038). Следом идут Индия (18 762 976) и Бразилия (14 659 011).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 677 832), Турция (4 820 591), Россия (4 750 755 ), Великобритания (4 432 234), Италия (4 022 653), Испания (3 524 077) и Германия (3 393 721).

На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 124 070 случаев заражения, в Румынии – 1 055 265.

В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 250 837. В пятницу профильное министерство сообщило о 329 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 5812, выздоровело 239 914 человек.

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