Пока все спали: отмена карантина, ситуация с COVID-19 и титул Бивола

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik. Ирландские власти исключили Молдову из списка государств с повышенным эпидемиологическим риском из-за COVID-19. Об этом сообщили в посольстве Молдовы в Ирландии.

"Для путешествий из Молдовы в Ирландию больше не применяется карантин в отеле за свой счет. Посольство было официально уведомлено об этом департаментом иностранных дел Ирландии", – говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в Facebook.

Как уточнили в посольстве, данный список периодически обновляется.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 151,8 миллиона.

К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 151 миллион 801 тысячу 691. Из них 89 миллионов 622 тысячи 155 человек выздоровели, 3 миллиона 188 тысяч 894 скончались.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (32 миллиона 390 тысяч 294). Следом идут Индия (19 миллионов 164 тысячи 969) и Бразилия (14 миллионов 725 тысяч 975).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 миллионов 703 тысячи 505), Турция (4 миллиона 849 тысяч 408), Россия (4 миллиона 759 тысяч 902), Великобритания (4 миллиона 434 тысячи 157), Италия (4 миллиона 35 тысяч 617), Испания (3 миллиона 524 тысячи 77) и Германия (3 миллиона 423 тысячи 900).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 2 миллиона 132 тысячи 742 случая заражения, в Румынии - 1 миллион 56 тысяч 572, в Молдове – 251 тысяча 160.

Стрельба в США

Стрельба произошла в казино в американском штате Висконсин. В результате семеро человек пострадали, сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в пригороде Грин-Бэй в казино Oneida. Позже появилась информация, что два человека скончались.

"Подозреваемый скончался. Полиция застрелила подозреваемого, поэтому угрозы для общества нет. Судя по всему, это было целенаправленное действие, не случайная стрельба. Целью был конкретный человек, его там не было, но он (подозреваемый – прим. ред.) все равно решил выстрелить по некоторым его друзьям и коллегам. Он (подозреваемый – прим. ред.) застрелил двух коллег и друзей, которые также скончались, еще один человек тяжело ранен", – заявил представитель офиса шерифа округа Брауни Кевин Павляк.

Бивол защитил титул

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весе до 79,38 килограмма. В 12-раундовом поединке, состоявшемся в Манчестере, он победил британца Крэйга Ричардса решением судей.

Бивол в седьмой раз сохранил за собой титул WBA, которым владеет с 2017 года. В активе 30-летнего спортсмена 18 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova