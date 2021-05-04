Пока все спали: развод Гейтса, штраф за одуванчики и снятие ограничений

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КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Филантроп и основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе. Соответствующее сообщение Гейтс разместил в своем Twitter.

"После многих размышлений и работы над нашими отношениями мы приняли решение окончить наш брак", – говорится в совместном заявлении супругов.

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По словам Гейтсов, за 27 лет брака они вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру.

"Мы продолжим совместно работать над фондом, но мы не считаем больше, что мы как пара сможем расти вместе в этой новой фазе нашей жизни", - отметили Гейтсы.

Финансовая сторона развода не раскрывается, пишет РИА Новости. Напомним, Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов.

В России установлены штрафы за сорняки на дачных участках

Российским дачникам, которые не будут уничтожать сорные растения на своих земельных участках, грозят крупные штрафы в случае массового распространения сорняков.

Юрист компании "Генезис" Татьяна Мацукова перечислила в комментарии РИА Новости, на какие именно растения следует обратить внимание, так как их относят к сорным. В эту группу наряду с такими опасными вредителями, как амброзия, вошли также одуванчик и мята.

"Перечень сорных растений определен постановлением правительства РФ от 18.09.2020 № 1482. К числу сорных растений относятся, в частности, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов", – перечислила Мацукова.

Она уточнила, что правонарушение заключается как в действии, например в использовании семян, зараженных болезнями, так и в бездействии, например, когда владелец дачи не применяет надлежащие химикаты для уничтожения сорных растений или не убирает их механическим путем.

При этом, если нарушение несущественное, когда формально правила нарушены, но вред от этого крайне мал, административной ответственности можно избежать, добавила юрист.

В Европе начинают отменять ограничения, связанные с коронавирусом

Польша отменит значительную часть антиковидных ограничений. Связано это с тем, что последние десять дней заболеваемость не превышает 10 тысяч в день. В понедельник был выявлен минимальный с 1 февраля прирост заболевших коронавирусом - 2525 человек.

Общее количество подтвержденных случаев заражения в Польше с начала пандемии составило 2 805 756. Общее число летальных случаев в стране составило 68 105.

Власти планируют снимать введенные жесткие ограничения постепенно. Так, с 1 мая уже можно заниматься спортом на открытом воздухе и в закрытых объектах. С 4 мая открываются торговые центры, строительные магазины и другие торговые объекты. Также с 4 мая возобновят работу галереи искусств, музеи и другие объекты культуры. С 8 мая открываются отели с ограничением по заполняемости - могут быть заняты не более 50% мест. А через неделю после этого, 15 мая, откроются рестораны и кафе, посетителей в которых смогут обслуживать только на открытом воздухе, а не внутри помещения. Также с 15 мая открываются театры и кинотеатры на свежем воздухе, пишет РИА Новости.

Масочный режим в общественных местах власти Польши пока отменять не планируют, но обещают вернуться к этому вопросу, когда среднедневная заболеваемость коронавирусом в стране снизится до 4-5 тысяч.

В Чехии в связи с дальнейшим улучшением эпидемиологической обстановки кабмин решил с 10 мая ограничить ношение респираторов лишь местами с большим скоплением людей, а также внутренними помещениями. Об этом сообщил глава Минздрава Петр Аренбергер.

"Мы возвращаемся к режиму осени прошлого года, когда маски или респираторы были необходимы лишь во внутренних помещениях и в местах большого скопления людей, где невозможно поддерживать санитарную дистанцию в 2 метра, например, в общественном транспорте и на его остановках", – сказал Аренбергер.

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 153 миллионов.

На утро 4 мая число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 153 185 370. Из них 3 209 657 человек скончалось. На первой строчке по числу инфицированных – США (32 470 823). Следом идут Индия (19 925 604) и Бразилия (14 779 529).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 717 153), Турция (4 900 121), Россия (4 766 844), Великобритания (4 437 483), Италия (4 050 708), Испания (3 540 430) и Германия (3 438 186).

На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 140 838 случаев заражения, в Румынии – 1 058 337.

В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 251 378. В понедельник профильное министерство сообщило о 43 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 5850, выздоровело 241 216 человек.

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