Пока все спали: Байден в ожидании, в парламент в бронежилете и третья доза вакцины

Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Президент США Джо Байден заявил, что надеется встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в июне во время поездки в Европу.

"Да, я надеюсь и ожидаю, что так и будет", — сказал Байден журналистам.

Байден предложил провести саммит летом в одной из европейских стран. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Москва позитивно восприняла эту идею и изучает ее, возможные сроки саммита уже обсуждаются.

В Белом доме ранее заявляли об ожидании, что лидеры двух стран обсудят в том числе ситуацию на Украине и нынешнее положение Алексея Навального. При этом Джен Псаки подчеркнула, что пока у нее нет информации о сроках саммита и подтверждения того, что он действительно состоится.

В парламенте в бронежилете

Депутат парламента Туниса Абир Муси выступила на заседании законодательного органа в бронежилете и мотоциклетном шлеме, критикуя лишение ее депутатской неприкосновенности.

Муси, возглавляющая оппозиционную Свободную конституционную партию Туниса, сама опубликовала видео выступления в парламенте в Facebook.

"Свидетельствую перед тунисцами, что в эту славную эпоху, эпоху демократии, как говорят некоторые, оппозиционер вынуждена надеть мотоциклетный шлем и бронежилет, выполняя свою работу в парламенте", – заявила Муси во время выступления.

Причиной использования подобной экипировки стал тот факт, что в начале апреля спикером парламента Туниса Рашидом аль-Ганнуши, с которым регулярно конфликтует Муси, принял решение лишить депутата охраны из сотрудников президентской службы безопасности, сообщает РИА Новости. В ответ на это решение Муси заявила, что оно по сути "зеленый свет" для желающих напасть на нее или даже ликвидировать, поэтому за ее безопасность теперь ответственен лично спикер парламента.

Велосипедный отряд

В молдавской столице в начале мая возобновил работу велосипедный отряд Национального инспектората общественной безопасности (INSP). По словам правоохранителей, первыми, кто получает рекомендации спецотряда в эти дни в городских парках, являются дети, которые любят кататься на велосипеде.

Главная задача патрульного велосипедного отряда – поддержание порядка в кишиневских зонах отдыха.

Третья доза вакцины

Британские СМИ сообщают, что жителям страны, возраст которых превышает 50 лет, осенью 2021 года будет предложена третья доза вакцины от коронавирусной инфекции, сообщают Известия.

По словам специалистов, рассматриваются два варианта вакцинации: либо использовать препарат от коронавируса, специально модифицированный для борьбы с новыми штаммами вируса, либо использовать один из трех одобренных в Британии препаратов: Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Ученые рассчитывают, что это позволит снизить распространение заболеваемости в Великобритании к Рождеству.

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 153 миллионов.

На утро 5 мая число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 153 958 048. Из них 3 223 500 человек скончалось. На первой строчке по числу инфицированных – США (32 510 922). Следом идут Индия (20 282 833) и Бразилия (14 856 888).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 741 537), Турция (4 929 118), Россия (4 784 497), Великобритания (4 439 485), Италия (4 059 821), Испания (3 544 945) и Германия (3 450 663).

На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 143 427 случаев заражения, в Румынии – 1 059 331.

В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 251 504. Во вторник профильное министерство сообщило о 126 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 5869, выздоровело 241 553 человека.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova