Пока все спали: Хедерлез, ситуация с коронавирусом и антирекорд Индии

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КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. Башкан Гагаузии Ирина Влах поздравила жителей автономии с праздником Хедерлез, который отмечается 6 мая. Об этом она написала в четверг на своей странице в соцсети Facebook.

"Уверена, что не случайно мы празднуем Хедерлез именно весной. Весна - это одно из величайших чудес, которое Земля нам дарит каждый год. Это время возрождения жизни на земле и время возрождения наших надежд. Мы уже более года боремся с безжалостным вирусом, который подверг атаке наши социальные и экономические устои. Вирус унес жизни наших родных и близких", – сказано в сообщении.

Башкан отметила, что "в это время надежда на возрождение особенно важна для нас".

"Нам необходима надежда на то, что мы не только победим эпидемию, но вместе сможем построить лучшую страну. Страну, в которой наши дети будут строить свои семьи и будут растить своих детей", – добавила Влах.

По ее словам, "Хедерлез – это главный праздник культуры народа Гагаузии".

"Культура – это основной элемент объединяющий нас – разных людей, с разными характерами и предпочтениями – в единый народ. Миссия Хедерлеза – сохранить национальные традиции нашего народа. Хедерлез объединяет нас в одну большую семью. Дает нам возможность надеть уникальные гагаузские национальные костюмы, петь гагаузские песни и вспомнить наши народные танцы", – добавила башкан.

В этом году, по ее словам, из-за эпидемии власти автономии были вынуждены отказаться от многолюдных празднеств, чтобы защитить самих себя.

"Мы будем праздновать Хедерлез в узком семейном кругу, будем вспоминать наши традиции и строить планы на будущее. Мы обратимся с молитвами к Богу и Святому Георгию, чтобы они оберегали наш народ, мы помолимся о здоровье для родных и близких. Уверена, что в ближайшее время мы сможем отметить Хедерлез, соблюдая наши традиции", – подчеркнула Влах.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 154,8 миллиона.

К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 154 миллиона 788 тысяч 266. Из них 91 миллион 297 тысяч 173 человека выздоровели, 3 миллиона 237 тысяч 819 скончались.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (32 миллиона 557 тысяч 440). Следом идут Индия (20 миллионов 665 тысяч 148) и Бразилия (14 миллионов 930 тысяч 183).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 миллионов 767 тысяч 541), Турция (4 миллиона 955 тысяч 594), Россия (4 миллиона 792 тысячи 354), Великобритания (4 миллиона 441 тысяча 644), Италия (4 миллиона 70 тысяч 400), Испания (3 миллиона 551 тысяча 262) и Германия (3 миллиона 484 тысячи 755).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 2 миллиона 146 тысяч 121 случай заражения, в Румынии - 1 миллион 60 тысяч 895, в Молдове – 251 тысяча 820.

Антирекорд Индии

Индия установила новый антирекорд по числу новых заболевших коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявлено 412,2 тысячи новых заболевших, сообщили в Минздраве этой страны.

Еще одним антирекордом стало число погибших от последствий COVID-19 – за минувшие сутки в Индии скончались 3 980 человек.

Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,5 миллиона. Число новых заболевших уже более двух недель подряд превышает 300 тысяч человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира, и уже два раза составляло более 400 тысяч.

День Святого Георгия

Православная церковь 6 мая чтит Святого Великомученика Георгия Победоносца. Святой Георгий считается духовным покровителем вооруженных сил и защитником истинной веры. Он один из самых известных и почитаемых святых в христианстве.

"Его особенно чтут в нашей стране, его лик изображен на боевом знамени выдающегося господаря Штефана Великого и Святого. В Республике Молдова есть много святых мест, носящих имя Великомученика Георгия Победоносца. По этому случаю искренне поздравляю жителей населенных пунктов, избравших Святого Георгия своим небесным покровителем, а также всех людей, отмечающих сегодня день ангела, – написал экс-президент Игорь Додон в Facebook.

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